Grande Fratello Vip, Soleil, Katia e altri Vip si sono accordati per nominare Lulù violando il regolamento

Gossip TV

Nella Casa del Grande Fratello Vip, accordi e strategie per le nomination di questa sera.

Caos nella Casa del Grande Fratello Vip. Soleil Sorge, Katia Ricciarelli, Davide Silvestri, Manila Nazzaro ed Eva Grimaldi sono finiti nell'occhio del ciclone per essersi accordati per le nomination della puntata di questa sera.

Gf Vip, accordi per nominare Lulù Selassié

In Vip in questione hanno violato il regolamento del programma che non consente accordi di gruppo su chi votare. Il gruppo, capitanato dalla Ricciarelli, vuole eliminare Lulù Selassiè in primis e a seguire, Gianmaria Antinolfi e Jessica Selassiè.

La Casa sembra ormai spaccata a metà. Da una parte, Soleil, Katia, Manila, Davide insieme a Barù, Casella e la Grimaldi, dall'altra e le sorelle Selassié, Manuel Bortuzzo, Gianmaria Antinolfi e Miriana Trevisan. La situazione, però, starebbe davvero sfuggendo di mano al primo gruppo.

La Ricciarelli sta spingendo gli altri concorrenti a mandare al televoto Jessica e Lulù Selassié. “Quella è l’accordata da fare”, ha dichiarato Katia parlando con Eva. “Peccato che avremo solo uno da votare” ha affermato la Sorge rammaricata. “Beh, io voto uno, tu vota l’altro e siamo apposto”, ha risposto la soprano.

I video con le strategie del gruppo, sono stati diffusi da diverse ore, suscitando l'indignazione generale da parte degli utenti del web. Inammissibile, dicono in tanti, che non vengano rimproverati da Alfonso Signorini, da sempre contrario alle nomination di gruppo e severamente vietato dal regolamento. Nella puntata di questa sera, questo è certo, le Selassiè si dovranno difendere dallo schieramento in atto contro di loro, almeno dentro la Casa, perché fuori, Lulù e Jessica, possono fortunatamente contare su numerosi sostenitori.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.