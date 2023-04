Grande Fratello Vip, Sofia Giaele De Donà rivela: "Emozioni contrastanti perché..."

Gossip TV

Giaele De Donà torna sui social dopo la fine della settima edizione del Grande Fratello Vip.

Sofia Giaele De Donà è stata una delle concorrenti più chiacchierate e discusse della settima edizione del Grande Fratello Vip. A distanza di alcuni giorni dalla finale, la giovane moglie di Bradford è tornata sui social per fare un piccolo bilancio della sua lunga esperienza nel reality show di Alfonso Signorini.

Giaele De Donà rompe il silenzio sui social dopo la fine del Gf Vip

La settima edizione del Grande Fratello Vip si è conclusa con la vittoria di Nikita Pelizon. Tra i finalisti anche Sofia Giaele De Donà che, a pochi giorni dalla finalissima, è tornata sui social per fare un bilancio del suo percorso nella famosa Casa di Cinecittà e ringraziare tutti per l'affetto e il sostegno ricevuto in questi sette mesi:

In questi giorni ho delle emozioni contrastanti; da una parte sono felicissima di essere tornata alla mia vita, dall’altra ho un senso di malinconia dato dalla consapevolezza di aver appena messo la parola fine a una delle esperienze più meravigliose ed uniche che la vita potesse regalarmi! Sono passati più di sei mesi da quando ho varcato quella porta rossa tutta vestita di rosa…

Metà anno chiusa dentro una casa con degli estranei, lontano dal mondo e dai miei affetti; mai mi sarei aspettata di rimanere così tanto ed invece proprio grazie a tutte le persone che mi hanno capita sono arrivata fino alla fine! Ringrazio chi mi ha sostenuta, i miei coinquilini, tutto il Grande Fratello per tutto ciò che hanno fatto per noi, le opinioniste ed ovviamente anche Alfonso Signorini.

