Grande Fratello Vip, Edoardo Tavassi replica alle accuse di Sonia Bruganelli: "Non ho mai voluto influenzare nessuno"

Edoardo Tavassi interviene sui social e replica indirettamente alle accuse mosse da Sonia Bruganelli al Gf Vip.

Edoardo Tavassi è stato uno dei concorrenti più amati e discussi della settima edizione del Grande Fratello Vip. Se da una parte il romano ha conquistato tutti con la sua simpatia e ironia, dall'altra è stato spesso accusato dall'opinionista Sonia Bruganelli di essere all'interno del gioco un manipolatore.

La frecciata di Tavassi a Sonia Bruganelli dopo il Gf Vip

Durante la settima edizione del Grande Fratello Vip, Edoardo Tavassi è finito più volte nel mirino di Sonia Bruganelli, che lo ha accusato di essere all’interno del gioco un vero e proprio manipolatore. Dichiarazioni che non sono andate giù all'ex gieffino che, in uno space su Twitter, ha colto l'occasione per replicare indirettamente alle accuse mosse dall'opinionista:

Per qualcuno sono uscito come una sorta di mostro. Mi hanno anche dato del manipolatore. Ma cosa ho manipolato? Io al massimo ho detto la mia visione di certe cose. Mi hanno etichettato con una cosa che non mi appartiene. Mi infastidisce un po’ questa cosa. Perché alla fine io dico la mia, o posso dare un consiglio, ma non ho mai voluto influenzare nessuno...

Mi sono sempre detto che far sorridere anche solo una persona che ci guarda era la cosa più importante. E mi dispiace che poi le dinamiche mi hanno portato anche a discussioni e momenti meno divertenti.

Pensiero che è stato ribadito dalla Bruganelli anche dopo la finale del Gf Vip. In un'intervista rilasciata a Leggo, infatti, l'opinionista della settima edizione ha confermato il suo pensiero su Tavassi:

A Edoardo ho detto che è stato manipolatore. Ovviamente io mi riferivo al personaggio, al concorrente e non a lui come persona nel privato. Poi ci sta che uno faccia le sue strategie per andare avanti. Poi io sono libera di esprimere la mia opinione perché sono pagata per farlo e credo sia giusto. Devo dire che con lui qualcosa è cambiato nel gioco.

