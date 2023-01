Grande Fratello Vip, slitta il ritorno nella Casa di Antonino Spinalbese: il motivo sarebbe legato al compenso

Gossip TV

Salta il rientro di Antonino Spinalbese nella Casa del Gf Vip. L'hair stylist spezzino avrebbe chiesto un compenso più alto per continuare la sua avventura nel reality show.

Rientrerà Antonino Spinalbese nella Casa del Grande Fratello Vip durante la puntata di questa sera? Secondo quanto hanno rivelato le anticipazioni, il giovane spezzino non farà rientro nel corso del nuovo appuntamento e anche questa sera lo vedremo solo in collegamento.

Gf Vip, slitta il rientro di Antonino Spinalbese in trattativa per il cachet

Il motivo legato al rientro di Antonino non avrebbe più nulla a che fare con i suoi problemi di salute e l'intervento che doveva eseguire. Secondo le ultime indiscrezioni, il problema sarebbe legato al compenso. Spinalbese infatti avrebbe chiesto un cachet più alto per il suo ritorno e al momento sarebbe in trattativa con il Grande Fratello Vip.

"Fonti dicono che probabilmente Antonino sia ancora in stand by per il problema di salute (risolto) ma soprattutto perché il contratto era scaduto e lui entrerà se lo rimoduleranno a modo suo. Attendiamo." Si legge sul profilo Instagram di Deianira Marzano

E ancora:

"Ha chiesto più del doppio e glielo vogliono dare. Per ora sta facendo la quarantena per rientrare. In ospedale ha avuto molti contatti e ora deve fare da contratto la quarantena."

Stando a quanto riferisce inoltre l'esperto di gossip, Alessandro Rosica, Antonino si sarebbe più volte sentito telefonicamente con Ginevra Lamborghini per stabilire insieme i prossimi passi e il da farsi sulla loro "relazione" spinta principalmente dagli autori. Un reallty show che somiglia ormai sempre di più ad un messa in scena magistralmente manovrata da autori e conduttore.

