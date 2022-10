Grande Fratello Vip, Signorini costretto a difendere Pamela Prati? ''Colpa di una pioggia di condizioni contrattuali''

Gossip TV

Pamela Prati racconta la sua verità al Grande Fratello Vip ma in pochi le credono. E se anche Alfonso Signorini fosse stato costretto a fingersi dalla sua parte?

Da quando Pamela Prati ha varcato la porta rossa del Grande Fratello Vip sono state mostrate prove su prove, del tutto prive di fondamenta, della sua innocenza nel caso Mark Caltagirone. Il pubblico di Canale 5 non apprezza e se anche Alfonso Signorini fosse stato costretto, dalle condizioni contrattuali volte dalla showgirl sarda, a far finta di crederle con tanto di servizi speciali durante le dirette del Gf Vip?

Grande Fratello Vip, Pamela Prati: cachet, contratto e una serie Netflix in arrivo

Nella casa del Grande Fratello Vip è approdata Pamela Prati che, dopo un’inizio burrascoso a Cinecittà dovuto al suo volersi estraniare dal gruppo a tutti i costi, sembra aver trovato la sua dimensione, complice la grande comprensione che gli inquilini hanno mostrato nei suoi confronti sul caso Mark Caltagirone. Comprensione che di certo non appartiene a tutti, data la lamentela di Attilio Romita che trova agghiacciante il racconto della Prati e le prove portate in diretta Tv durante le puntate; comprensione non mostrata da Adriana Volpe che ha fatto intendere di non apprezzare la presenza di Pamela, ma soprattutto di non crederle.

Del resto, le scuse della Prati sono deboli se confrontate con la miriade di prove che le sue ex agenti continuano a tirarle addosso, come durante l’ultima intervista di Eliana Michelazzo a Verissimo la quale, a differenza di Pamela all’epoca, secondo Giuseppe Candela, non ha ricevuto nessun compenso per essere lì. E se tutti, compreso Alfonso Signorini, fingessero di credere alla showgirl sarda a causa del contratto che lei è riuscita a strappare a Mediaset per tornare ad esporsi in questo modo h24?

“Come mai Signorini ha gestito in maniera così disastrosa il caso Prati al GFVip, assecondando la debolissima versione della fu primadonna del Bagalino?” – ha scritto Giuseppe Candela su Dagospia come riporta Biccy – “Tutta colpa di una pioggia di condizioni contrattuali, avvocato presente in studio. In precedenza c’era stata una richiesta danni da parte della showgirl dicono di milioni di euro. Sì, milioni di euro. Prima dell’ingresso nella casa il ritiro delle querele e le puntate di Live Non è la d’Urso scomparse da MediasetPlay […] A Cologno Monzese c’è chi parla di circa 30 mila euro a settimana, non è difficile immaginare che la showgirl per mancanza di show possa aver ottenuto per la sua operazione pulizia (se ciao core…) questa cifra”.

Secondo il giornalista, inoltre, sarebbe in trattativa una società di produzioni che vuole realizzare un documentario per Netflix su Pamela e Mark. Nel frattempo, Pamela sembra essersi unita ai Vipponi del Gf Vip che proprio non sopportano Nikita Pelizon, e stasera durante la nuova puntata potrebbe esserci la resa dei conti.

