Eliana Michelazzo, tutta la verità a Verissimo su Pamela Prati e Mark Caltagirone, Silvia Toffanin spiazza: "E' stata pagata"

Gossip TV

L'ex agente di Pamela Prati, ospite nel salotto di Silvia Toffanin, ha ripercorso la vicenda di Mark Caltagirone: le bugie della showgirl sarda smascherata anche dalla padrona di casa.

Eliana Michelazzo è stata ospite nel corso dell'ultimo appuntamento con Verissimo tornando a parlare del caso Caltagirone in cui anni fa è stata coinvolta insieme a Pamela Prati e Pamela Perricciolo.

Eliana Michelazzo smaschera Pamela Prati a Verissimo

La vicenda è tornata a galla di recente, dopo le dichiarazioni della Prati al Grande Fratello Vip in cui ha ribadito di essere stata vittima di una truffa e di una manipolazione da parte di ignoti durata diversi mesi.

La situazione in cui è rimasta coinvolta la showgirl l'ha provata psicologicamente al tal punto di mettere in pericolo se stessa e per l'ex star del Bagaglino è un passato talmente doloroso che fatica ad affrontare ancora oggi. Le dichiarazioni di Pamela hanno inevitabilmente riacceso i fari anche sull'ex protagoniste della vicenda, nella fattispecie, le sue ex agenti, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo.

L'ex corteggiatrice, nel salotto di Silvia Toffanin, ha dichiarato:

“Sono delusa. Dopo 3 anni e mezzo si dicono tante bugie. Io sono stata l’agente di Pamela Prati fino ad aprile di quell’anno. Lei andò a Live e scappò dallo studio. Da lì iniziarono le discussioni. Non ci siamo più sentite. Le ho scritto un messaggio, ma lei mi ha bloccata. Io sono una vittima, più vittima di lei. Io l’ho sempre difesa e mi sono messa seduta in un programma per difenderla. Io a Mark e ai bambini credevo. Ci parlavo e mi scrivevano. Lui mi dava direttive sul matrimonio. Chi c’era dietro al posto di Mark? La mia idea ce l’ho. In questo giro mediatico c’erano delle persone in più. In studio è arrivata una telefonata da Barbara d’Urso e quello era un uomo. Pamela dice che Mark era un collaboratore di giustizia, ma io non ne sapevo nulla”.

La Michelazzo sulla finta paparazzata tra Pamela Prati e Mark Caltagirone, ha inoltre aggiunto:

“È uscita una foto di Pamela con un signore con un cappello. Quella paparazzata finta la crearono le due Pamele. E girarono con il loro cellulare tutto. L’altra Pamela accusò Sorge di aver girato tutto. Quando ho visto le foto e la storia Instagram in macchina mi sono detta ‘finalmente c’è una prova’. Pamela sapeva che quello non era il vero Mark. Nessuno l’aveva obbligata a fare quella paparazzata”.

Anche se la showgirl sarda ha ripetutamente dichiarato di non aver ricevuto compensi all'epoca dei fatti, Eliana lo ha smentito:

“Pamela Prati è stata pagata sia per le foto del settimanale Gente che per provare l’abito da sposa. Anche l’atelier ha pagato. Non è vero che non ha preso soldi da nessuno. Anche la tv paga. Lei diete un Iban e quando arrivavano i soldi della rai li prese lo stato. Perché lei ha un debito ovviamente. Ho i messaggi della Rai.”.

Anche Silvia Toffanin ha detto che Pamela Prati ha percepito dei compensi economici per le sue ospitate a Verissimo.