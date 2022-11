Grande Fratello Vip, si mette male per Antonella Fiordelisi: lo spoiler di Federica Panicucci a Mattino 5

Gossip TV

Federica Paniccuci parla di una sorpresa poco gradita per Antonella Fiordelisi nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip. Provvedimento in vista per lei?

Antonella Fiordelisi rischia serie provvedimenti disciplinari per le frasi rivolte a Oriana Marzoli? La schermitrice sembra detestare la nuova arrivata al Grande Fratello Vip, e potrebbe aver esagerato al punto da spingere Alfonso Signorini e la redazione a prendere una decisione. Ad insinuare il dubbio è l’anticipazione di Federica Panicucci sulla puntata di questa sera su Canale 5.

Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi nei guai!

Da quando Oriana Marzoli ha fatto il suo spumeggiante ingresso al Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi si è mostrata più infastidita che mai dalla presenza della venezuelana. Oriana, infatti, ha commentato il flirt tra la schermitrice e Edoardo Donnamaria, incoraggiando quest’ultimo a staccarsi da Antonella e vivere la sua avventura come concorrente singolo e non come coppia, scatenando l’ira della partenopea. Antonella trova che Oriana voglia inserirsi per forza in dinamiche che non conosce e che non le appartengono, e che provi un forte bisogno di essere al centro dell’attenzione a Cinecittà con i sui outfit succinti e la parlantina sempre veloce.

Furiosa dopo aver scoperto dei consigli elargiti ad Edoardo, Antonella si è scagliata molto pesantemente contro Oriana, promettendo di fargliela pagare e utilizzando termini forti, decisamente furio luogo dato che si tratta pur sempre di un reality show e di un clima di gioco e di dinamica televisiva. Per questo motivo, il pubblico del Gf Vip ha trovato esagerate le constatazioni di Antonella e le minacce assolutamente non velate rivolte alla Marzoli che, per quanto possa o meno piacere, si sta comportando da perfetto personaggio televisivo all’interno di Cinecittà.

Per Fiordelisi arriverà un provvedimento disciplinare nel corso della puntata del GF Vip, in onda questa sera su Canale 5? A creare il dubbio Federica Panicucci che, durante Mattino 5 ha parlato del programma e dei suoi principali protagonisti, elargendo qualche spoiler che riguarda la schermitrice per la quale si parla di una sorpresa molto poco piacevole. Si tratta di una persona giunta a Cinecittà per un faccia a faccia, ovvero uno dei suoi ex o una rivale in amore, oppure si tratta proprio di una bella strigliata da parte di Signorini? Lo scopriremo questa sera nel corso della diretta.

