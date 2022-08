Grande Fratello Vip, si infiamma la polemica: ''Spazio a gente famosa''

Gossip TV

Il pubblico del Grande Fratello Vip protesta, la scelta dei nuovi Vipponi non convince ed è polemica.

C’è grande attesa per la nuova edizione del Grande Fratello Vip, la settima dopo due stagioni che hanno avuto un successo stellare anche grazie ad Alfonso Signorini. Sembra che nel cast ci sarà anche Ginevra Lamborghini, sorella di Elettra, e questo ha portato alla nascita di una nuova polemica: il pubblico pensa che a Cinecittà non ci saranno Vip degni di nota.

Grande Fratello Vip, scoppia l’ennesima polemica

Alfonso Signorini è pronto a prendere le redini della settima edizione del Grande Fratello Vip. Il presentatore ha deciso di non annunciare ancora il cast al completo, attenendo di essere in prossimità della data di debutto su Canale 5, fissata sembra al 12 settembre 2022. Giovanni Ciacci è l’unico concorrente ufficiale al momento, reso noto dall’intervista nella quale ha parlato della sua intenzione di parlare dell’HIV a Cinecittà, essendo lui sieropositivo e convivendo quotidianamente con questa condizione.

Si mormora che al Gf Vip potrebbe esserci anche Antonino Spinalbese, l’ex di Belen Rodriguez, anche se l’accordo è stato reso ostico proprio dalla volto della showgirl argentina di non rischiare di vedere spiattellate in prima tv le sue love story. Mentre la figlia di Vittorio Sgarbi commenta il no a Signorini, rifiuto che ha fatto infuriare il padre, si vocifera che il presentatore abbia messo gli occhi su Ginevra Lamborghini, sorella della ben più famosa Elettra.

Questo ha provocato una nuova ondata di polemica, tra coloro che ritengono che al Gf Vip dovrebbero in effetti esserci Vip e non persone famose grazie a parenti o ex amanti. Per Maurizio Costanzo, interpellato sulla questione nella rubrica di Nuovo Tv, non è così dato che Ginevra potrebbe diventare famosa proprio grazie al programma, come tante altre, e non per questo fare un percorso migliore o peggio. Si guardi il caso delle sorelle Selassié, pressoché sconosciute al grande pubblico, e ora amatissime da tutti.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.