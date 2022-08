Grande Fratello Vip, la figlia di Vittorio Sgarbi commenta così le polemiche sul suo rifiuto

Gossip TV

Evelina Sgarbi non ha intenzione di fare il Grande Fratello Vip, nonostante la rabbia del padre Vittorio.

Nella casa del Grande Fratello Vip non ci sarà Evelina Sgarbi, figlia di Vittorio Sgarbi. L’esperto d’arte non ha preso bene questa decisione, ma la bella modella ha deciso di non alimentare le polemiche e cavalcare un gossip così negativo.

Grande Fratello Vip, parla Evelina Sgarbi: “Non voglio…”

Alfonso Signorini si prepara a debuttare a settembre, in prima serata su Canale 5, con la settima edizione del Grande Fratello Vip. C’è grande attesa per il programma e soprattutto per la rivelazione dell’identità dei Vipponi che si metteranno in gioco nella casa di Cinecittà quest’anno. Giovanni Ciacci è il primo e unico concorrente ufficiale annunciato, mentre Natalia Paragoni ha svelato se ci sarà meno al Gf Vip, dopo le insistenti domande dei fan che la vorrebbero vedere nel reality show di Signorini. Chi, invece, sicuramente non ci sarà è Evelina Sgabri, la figlia di Vittorio Sgarbi che è esploso quando è venuto a conoscenza della notizia.

“Ha deciso di non presentarsi al provino contro la mia volontà. Per una ragazza della sua età declinare una simile offerta equivale a sputare sul denaro. Avrebbe guadagnato cifre ragguardevoli senza alcuno sforzo, tuttavia Evelina ha ritenuto che un luogo denso di pettegolezzi come la Casa del Grande Fratello Vip non fosse degno di lei”, ha rivelato Vittorio a Novella 2000.

Raggiunta dal settimanale Nuovo, Evelina ha avuto una reazione totalmente contraria a quella del padre, mostrandosi decisa a non voler alimentare le polemiche. “Non voglio e non posso commentare la mia scelta perché il mio agente di moda di cui faccio parte mi ha chiesto di non alimentare questa polemica”.

