Grande Fratello Vip: scoppia la lite nella notte tra Amaurys Perez e Charlie Gnocchi, la regia censura

Amaurys Perez furioso contro Charlie Gnocchi: "Falso di me**a, non ti avvicinare".

Notte movimentata al Grande Fratello Vip. Subito dopo la puntata, che ha visto l'eliminazione dal gioco di Cristina Quaranta, nella Casa di Cinecittà è scoppiata una lite furibonda tra Amaurys Perez e Charlie Gnocchi in cui sono volate pesanti offese. La regia ha cercato di censurare il tutto, ma l'audio è rimasto aperto.

Lite furibonda nella notte al Gf Vip tra Amaurys Perez e Charlie Gnocchi

Amaurys Perez ha letteralmente perso le staffe e si è scagliato contro Charlie Gnocchi. Tutto è successo dopo la puntata del Grande Fratello Vip quando i concorrenti hanno iniziato a confrontarsi sul confronto avuto con Marco Bellavia. Purtroppo della lite furiosa tra i due concorrenti della settima edizione sappiamo ben poco, visto che la regia ha censurato il tutto per 10 minuti.

Gli autori del Gf Vip hanno cercato di calmare gli animi chiamando in Confessionale prima Charlie e poi Amaurys, che ha iniziato a urlare contro lo speaker radiofonico accusandolo di essere un "falso del ca**o". Come riporta Biccy, a far luce sulla situazione è stato poi Gnocchi che, parlando in piena notte con Luca Salatino e Antonino Spinalbese, ha rivelato i motivi della rabbia di Perez:

Ce l’ha con me perché dice che sono un tuttologo di me*da. Io avevo solo detto di non parlare più di Marco. Lui ce l’ha con me da 10 giorni. Stanotte è sbottato e mi ha dato della me**a mi ha offeso. Sono 10 giorni che Amaurys non mi parla. Stasera mi avrebbe picchiato. Io al GF ho detto in confessionale che non ce l’ho con lui. Ha anche detto che sono un falso. Io ho solo detto ‘basta non parlate di Marco’. Ma lo dicevo in generale.

Amaurys, invece, si è sfogato con Nikita Pelizon:

Hanno toccato una cosa a cui tengo tantissimo e non transigo. Sono argomenti che non transigo. I miei principi li difendo a spada tratta. Che non venisse a parlarmi Charlie, io so benissimo chi sono, non mi interessa se sono al Grande Fratello. Io non so recitare. Io a questo tema ci tengo tantissimo: lo sanno i miei figli e gli ospedali, non può venire a intromettersi.

