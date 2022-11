Grande Fratello Vip, scintille tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi: "Solo tu potevi fidanzarti con Micol Incorvaia"

Gossip TV

Nuova scenata di gelosia al Grande Fratello Vip: Antonella Fiordelisi torna all'attacco contro Micol Incorvaia.

Nuova scenata di gelosia nella Casa del Grande Fratello Vip. Tutto è nato ieri sera durante il momento karaoke quando Micol Incorvaia ed Edoado Donnamaria sono stati scelti per cantare insieme una canzone scatenando l'ira di Antonella Fiordelisi.

La scenata di gelosia al Gf Vip di Antonella Fiordelisi

Non c'è pace per Micol Incorvaia al Grande Fratello Vip. La sorella di Clizia è finita nuovamente nel mirino di Antonella Fiordelisi per aver giocato in coppia al karaoke con Edoardo Donnamaria. Come riporta Biccy, il giovane volto di forum ha cercato di calmare la sua fidanzata, che l'ha respinto lasciandosi andare a una vera e propria scenata di gelosia:

Valle a fare alle tue amiche queste coccole. Vai a farle a lei queste cose. Puoi andare da lei. Vai a toccarle il viso, vai a toccarle i brufoletti. Vai a scacciare i brufoletti alla tua ex, alla tua amica-ex fidanzata. Non mi rompere e vattene da lei. Poverina falla cantare ancora dai. Ma perché non si fidanza con Edoardo Tavassi? Quanto tempo ci vuole ancora? Quanto ci vuole per l”innamoramento? Lei di quanto tempo ha bisogno? Perché non si fidanza con lui? Se Tavassi non vuole allora che punti su Daniele. Solo tu Edo ti potevi fidanzare con Micol Incorvaia.

Antonella e Micol non sembrano proprio riuscire a trovare un punto d'incontro per viversi al meglio questa esperienza nella Casa del Gf Vip. Anche parlando con Patrizia Rossetti, l'influencer salernitana non ha perso occasione di attaccare e criticare la sorella di Clizia Incorvaia:

Sono sicura che Edoardo non la vuole. Però mi dà fastidio se penso che sono stati insieme e lui spesso le va intorno. Non può evitare? Io sinceramente se avessi il mio ex qui dentro non mi metterei ad abbracciarlo sempre. Io e lei amiche? Non penso, per adesso non mi trovo con lei sono sincera. Edoardo Tavassi non le piace. Lei finge per coprire la cosa vera, che le piace tanto Daniele. Ma a noi non ci fregano.

