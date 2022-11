Grande Fratello Vip: arriva il bacio tra Wilma e Daniele Dal Moro

Gossip TV

Al Gf Vip arriva un bacio inatteso e destinato a far discutere.

Tra Daniele Dal Moro e Wilma Goich è nato un rapporto molto speciale nella Casa del Grande Fratello Vip.

Gf Vip, Daniele Dal Moro bacia Wilma Goich

Un legame molto stretto e intimo e, stando a quanto ha rivelato di recente la cantante, Daniele le avrebbe risvegliato in lei diverse e importanti emozioni, tanto da aver sfiorato l'idea che qualora lui si lasciasse andare, lei non si tirerebbe di certo indietro.

"Venendo qui tutto potevo immaginare fuor che questo - ha dichiarato Wilma nei giorni scorsi - Sì tutto tranne questo. Adesso me la vivo come viene. Questa cosa mi fa stare bene. Però c’è un abisso tra noi. Io sono anche vergognosa e ho imbarazzo ad ammettere queste cose. Fuori in 20 anni non ho mai trovato una cosa così. [...] Lui anche a battuta dice spesso ‘ho Wilma e poi viene il resto’. Tutto può capitare. Sono una donna matura e so che tutto può succedere. Io però devo mettere le barriere per non farmi male devo farlo. Sono pronta a qualsiasi cosa non mi limito. Diciamo che nel mio muro metto un cancelletto per entrare. Non ci resterò male se non accadrà nulla, se poi arriva qualcosa benissimo...Io e Daniele ci guardiamo e sappiamo già tutto. Se avessi qualche anno in meno mi fidanzerei con lui. Ho dormito per vent’anni, mo’ mi so svegliata”

Anche Daniele ha speso parole bellissime per la Goich:

Ai miei occhi è una donna di successo, così piccola e così forte, che ha superato tutto quello che ha dovuto superare, con questa v0glia di vivere. È una fonte di ispirazione per me”.

Nelle ultime, movimentate ore nella Casa del Gf Vip, l'atmosfera è stata goliardica per il ritorno dei cinque concorrenti in isolamento. L'aria di festa e il ritorno di Wilma hanno fatto dato vita ad una scenetta inaspettata. In Confessionale, spronati da Antonino Spinalbese, la Goich e Daniele si sono infatti lasciati andare ad un bacio a stampo. E non sarebbe stato nemmeno l'unico. Sembra che anche Edoardo e Micol si sarebbe scambiati un tenero bacio sulla labbra.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.