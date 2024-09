Grande Fratello Vip, scintille tra Adriana Volpe e Antonella Elia: "Non siamo amiche, non dire bugie"

Gossip TV

Adriana Volpe e Antonella Elia ai ferri corti. Le due ex concorrenti del Grande Fratello Vip si sono rese protagoniste di un duro botta e risposta nella trasmissione di Pierluigi Diaco, BellaMà.

Scintille nel corso dell'ultima diretta di BellaMà tra Adriana Volpe e Antonella Elia. A scatenare lo scontro tra le due ex concorrenti del Grande Fratello Vip, nel corso della puntata andata in onda ieri lunedì 23 settembre 2024, la differenza di vedute sul loro rapporto di amicizia.

Adriana Volpe e Antonella Elia: scontro a BellaMà

Antonella Elia e Adriana Volpe si sono rese protagoniste di un duro botta e risposta nel corso dell'ultima puntata di BellaMà, il programma televisivo condotto da Pierluigi Diaco e in onda su Rai 2. Tutto è nato quando l'ex opinionista del Grande Fratello Vip ha smentito le indiscrezioni secondo le quali ci sarebbe maretta tra lei e la showgirl:

Sono settimane che gira questa cosa, ma invece non sanno che siamo amiche...perché in televisione tu devi sempre tenere questa parte da attrice e da iena [...] Siamo state a cena non so quante volte. Siamo andate anche alle terme...Non siamo mai andate da nessuna parte io e te? Non ci diamo consigli?

Leggi anche Lorenzo sbotta dopo la diretta del Gf e si scaglia contro la gieffina!

Le affermazioni di Adriana hanno provocato la reazione immediata di Antonella. Senza troppi giri di parole, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha negato e raccontato la sua verità sul loro rapporto:

Amiche? Adesso non esagererei. Non ci vediamo mai, non andiamo a cena insieme, non ci sentiamo mai al telefono, ci mettiamo un like su Instagram ogni sei mesi. L’amicizia è un’altra cosa [...] Ma non dire bugie, non è vero. Dimmi dove siamo andate a cena nell'ultimo anno. Ma mi pigli in giro? Siamo andati alle terme una volta, quando tu facevi l'opinionista al Grande Fratello. Poi a cena io e te a mangiare una pizza non siamo mai andate.

La sfida tra Antonella Elia e Adriana Volpe

Antonella Elia e Adriana Volte sono davvero amiche o è tutta una finta? Dopo essersi scontrate davanti a un incredulo Pierluigi Diaco, le due ex protagoniste della quarta edizione del Grande Fratello Vip si sono sfidate in una gara di rumba. Il pubblico ha votato per far vincere l'ex opinionista del reality show di Canale 5 e la discussa showgirl non ha nascosto la sua delusione: "Mi sento offesa, lei non ha fatto nessun passo di rumba, lei non sa ballare!".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.