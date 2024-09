Grande Fratello, Lorenzo Spolverato rivela: "Non mi fido di lei, è la mia prossima nomination" (VIDEO)

Gossip TV

Profondamente deluso e amareggiato, Lorenzo Spolverato rivela a Shaila Gatta di non fidarsi più di Clarissa Burt e di volerla nominare nella prossima puntata del Grande Fratello.

Le nomination dell'ultima puntata del Grande Fratello hanno creato i primi screzi e malumori nella Casa. Subito dopo la diretta, infatti, Lorenzo Spolverato ha confessato di esserci rimasto molto male per il comportamento assunto da Clarissa Burt nei suoi confronti e, proprio per questo, di non fidarsi più di lei.

Lorenzo Spolverato contro Clarissa Burt

L'ultima puntata del Grande Fratello è stata abbastanza tosta per Lorenzo Spolverato. Dopo essere stato ripreso in diretta da Alfonso Signorini per alcune sue dichiarazioni sull'amore tossico ed essersi reso protagonista di uno scontro in diretta con Luca Galvani, il concorrente milanese ha puntato il dito contro Clarissa Burt. Il motivo? La nomination ricevuta da parte della donna.

Parlando con Shaila Gatta dopo la diretta del Gf, Lorenzo ha ammesso di esserci rimasto molto male in quanto, avendo sempre ricevuto conforto e ascolto da parte di Clarissa nella Casa, non si aspettava di ricevere una nomination proprio da lei. Motivo per cui, il concorrente ha rivelato di aver cambiato idea sul suo conto e di essere pronto a nominarla:

Ero lì, mi stavo emozionando accanto a Javier, a un certo punto è arrivata Clarissa e mi fa "Puoi venire un attimo", io sono andato. Mi ha fatto sfogare, ho parlato con lei..questa cosa è successa oggi e poi lei stasera mi ha nominato. Capisci? Io adesso di lei non mi fido, zero. Lei è la mia prossima nomination. Sperando che non sia immune...

Lorenzo pronto a nominare Clarissa

Dopo aver ascoltato lo sfogo di Lorenzo Spolverato, che non ha nascosto la sua delusione per la nomination ricevuta da Clarissa Burt, la ballerina Shaila Gatta lo ha invitato a cercare un chiarimento con la donna: "Cercalo un chiarimento anche con lei, diglielo che ci sei rimasto male...se ti preme diglielo". Il giovane concorrente milanese ascolterà i consigli dell'ex velina di Striscia la Notizia o deciderà di nominarla come già anticipato? Per scoprirlo non ci resta che attendere la prossima puntata del Grande Fratello che andrà in onda giovedì 26 settembre 2024 in prima serata su Canale 5.

