Grande Fratello Vip, scatta il bacio tra Antonino Spinalbese e Giaele De Donà [VIDEO]

La serata goliardica dei vipponi del Grande Fratello Vip, sugella l'atteso bacio tra Antonino e Giaele.

Notte bollente al Grande Fratello Vip. Nella serata goliardica dei Vipponi che si sono riuniti tutti intorno al tavolo per giocare al gioco della bottiglia, è finalmente scattato l'atteso bacio tra Antonino Spinalbese e Giaele De Donà.

Gf Vip, scatta il bacio tra Antonino e Giaele

Oriana Marzoli ha proposto agli inquilini il famoso gioco in versione spagnola, dove esistono solo obblighi e, dopo un bacio tra Attilo Romita e Giaele, è arrivato anche quello della gieffina con Antonino chiesto da Daniele Dal Moro. I due gieffini sono apparsi piuttosto imbarazzati ma, nonostante le paure e i tanti dubbi della De Donà in merito al marito Brad, la modella veneta non si è voluta frenare e ha baciato l'ex hair stylist spezzino.

Nel corso dell'ultimo appuntamento con il Gf Vip, Giaele era andata in crisi, dopo aver letto una lettera del marito in cui faceva presente di aver assistito a delle sue mancanze di rispetto. Dopo la puntata, la modella veneta si è detta molto preoccupata per cosa possa accadere dopo il reality e aveva dichiarato di voler parlare con il marito il prima possibile, altrimenti avrebbe lasciato la Casa. Nel corso della giornate successive, a quanto pare, è riuscita a ritrovare la serenità tanto da lasciarsi andare nuovamente tra le braccia di Antonino, complice un gioco malizioso al quale non si è voluta sottrarre.

La lettera del marito di Giaele De Donà che la modella veneta ha letto in puntata:

"Ci siamo sempre dati a vicenda enormi quantità di fiducia per vivere la vita al massimo rimanendo impegnati insieme nel cuore, nella mente, nello spirito e in amore. Non importa quanto tempo siamo stati separati, non importa quante miglia possano separarci e non importa quanti ostacoli ci siano stati posti di fronte perché una parte di te era ed è sempre con me […] Sappiamo che le foto possono venire manipolate in tutta onesta spero di parlare con te delle tue azioni. So che la nostra situazione è difficile e complessa e inspiegabile ai più, spero di parlare con te, in futuro, per conoscere la tua versione dei fatti. Ti tengo stretta intorno al mio cuore. Ti amo più di quanto il mondo giri"

