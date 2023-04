Grande Fratello Vip, Sarah Altobello parla della festa dopo il reality: "Spartani e Persiani ancora distanti"

Gossip TV

I retroscena sulla festa del Gf Vip, svelati da Sarah Altobello.

Giovedì scorso a Roma, si è tenuta una grande festa in onore della settima edizione del Grande Fratello Vip in cui salvo qualche assente illustre (Luca Onestini e Antonino Spinalbese) hanno partecipato la maggior parte degli ex gieffini che animato la Casa di Cinecittà: tra loro, Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon, Oriana Marzoli, Edoardo Tavassi e tanti altri.

Gf Vip, Sarah Altobello svela dei retroscena sulla festa tenuta a Roma con tutti gli ex gieffini



L'evento nella capitale è stato immortalato dal magazine Chi e anche da tante foto condivise sui social dai protagonisti. Chi ha partecipato alla festa, ha assicurato, le due fazioni tra Spartani e Persiani sono rimaste coerenti e adeguatamente distanti. A tal proposito, Sarah Altobello, intervistata nel programma radiofonico Non succederà più, ha dichiarato:

"Ho visto Edoardo Donnamaria con cui ho ballato insieme ad Antonella. Tavassi non l’ho visto. Hanno continuato ad avere questo modus operandi che avevano nella Casa. Io sono sempre stata libera, non mi sono mai schierata neanche per finzione. E io questa cosa l’ho pagata, perché la gente si è schierata con loro, hanno preferito stare con loro." Nella festa non ci sono stati ricongiungimenti. Io ho avuto il piacere di parlare anche con Giaele e Nicole Murgia, che sono state molto carine. Anche con Oriana. Sì, mi ha salutato. Ho avuto modo di brindare anche insieme in maniera educata. Lei è una molto diretta. Le cose te le dice in faccia, per quanto sia forte, ha un temperamento forte, ma è rispettosa. Chapeau."

"Nessuna reunion fra Donnamaria e gli Incorvassi. Se non si parlano? Non li ho visti. Non so se non si parlano, perché non ho visto che stavano insieme. Le fazioni sono rimasti tali secondo me. Se non si seguono sui social è ovvio che non si parlino. Per amore di Antonella ha tolto il segui. È stato un bel gesto. Io nella Casa sono stata accanto ad Antonella e so come soffriva per questa scelta di Edoardo che stava dall’altra parte. Dopo giustamente uno fa delle scelte." Io non mi sono mai intromessa perché non faccio l’avvocato difensore. Non erano cose che ni riguardavano personalmente.

La Altobello si è tolta poi qualche sassolino nei confronti di Edoardo Tavassi:

!Io mi sento con Antonella ed Edoardo, anche con Davide Donadei. Molto carino. Con Matteo Diamante e Martina Nasoni. Loro sono rimasti nel mio cuore perché hanno fatto fatti non parole, e questo vale tanto.!

!Mi hanno deluso Tavassi, Micol, Andrea. Quella gente lì che per me non ha dimostrato di esserci. Di base in un percorso di quattro mesi se non si è instaurato un rapporto lì, non si instaura di certo fuori. Però porto rispetto. Saluto e vado avanti. Saluto ma non vado a creare interazione!

"Lì dentro ognuno era come è veramente. In un reality non puoi snaturare il tuo io, la tua persona. Sicuramente una persona che a me sembrava un personaggio era Tavassi. Per quanto possa essere un comico giullaresco, con me aveva un modo di fare che non era per niente interattivo. Ci rimanevo male perché io chiedevo sempre un “come stai”, ma dall’altra parte vedevo i muri. Mi sono accorta da fuori che lui aveva deciso di nominare me dal primo giorno e ha fatto sì che mi nominasse sempre, tranne due volte. Falsetto? Con me sì. Non mi è piaciuto poi che diceva tante parolacce. Noi facevamo intrattenimento, c’erano anche i bambini a guardarci. Troppa volgarità. Non mi è piaciuto questo modo di parlare, imprecando con le parolacce, con modi di dire veramente grezzo."

