Grande Fratello Vip, Sarah Altobello interessata a un giovane concorrente: "Prima di buttarmi voglio..."

La new entry Sarah Altobello confessa a Micol Incorvaia di essere interessata a un giovane concorrente della settima edizione del Gf Vip.

Colpo di scena nella Casa del Grande Fratello Vip. A poche ore dalla nuova puntata, che andrà in onda stasera lunedì 7 novembre 2022 su Canale 5, Sarah Altobello ha confessato alla sua amica Micol Incorvaia di avere un interesse per uno dei giovani concorrenti della settima edizione.

La rivelazione inaspettata di Sarah Altobello al Gf Vip

Manca davvero poco alla nuova puntata del Grande Fratello Vip. Nell'attesa, Sarah Altobello si è lasciata andare a una confessione davvero inaspettata. A grande sorpresa di tutti, la nuova concorrente della settima edizione ha rivelato a Micol Incorvaia di essere interessata a uno dei ragazzi della Casa. La new entry non ha svelato il nome del diretto interessato, ma ha lanciato un indizio:

C’è uno che mi interessa. Lui è più piccolo di me. No! Non sono tutti più piccoli di me, non ho detto la mia età, amore. Però io dei messaggi li ho lanciati. Cioè un po’ secondo me potrebbe aver capito. Però io non posso fare tutto. Non so se ha proprio recepito a dire la verità. Io lo guardo però magari lo capisco solo io capito. Siccome nella vita sono così che io me la canto, me la suono. Secondo me fuori è più facile, un telefono, una cosa… capito? Il fatto è che non voglio fare il buco nell’acqua capito. Prima di buttarmi voglio avere un riscontro. Le lancio a tutti le battute lo sai come è il carattere mio.

Lo sai come sono, io prendo tutti in giro. Però senti delle vibes. Magari è una cosa che sto facendo io perché sai quando tu sei a contatto con delle persone la selezione naturale ti fa far sì che tu ti adatti e la tua mente magari fuori non l’avrei mai calcolata la persona capito - ha aggiunto la Altobello spiazzando la Incorvaia - Non me l’aspettavo proprio che potesse interessarmi. Per niente.

Ma chi sarà il gieffino in questione? Una cosa è certa: la rivelazione di Sarah verrà sicuramente ripresa in diretta da Alfonso Signorini. L'appuntamento con il Gf Vip è per stasera, lunedì 7 novembre 2022, in prima serata su Canale 5.

