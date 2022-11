Grande Fratello Vip, è scontro tra Patrizia Rossetti e Charlie Gnocchi: "Ti do una padellata in testa!"

Gossip TV

Scintille al Gf Vip: furia Rossetti vs Charlie Gnocchi.

Scintille al Grande Fratello Vip. Nel corso della serata di ieri, dove i Vipponi si sono dilettati in una serata karaoke, è scattata la lite tra Patrizia Rossetti e Charlie Gnocchi.

Gf Vip, l'ira di Patrizia Rossetti nei confronti di Charlie Gnocchi

Gnocchi ha insistito per far cantare una canzone alla Rossetti che però la conduttrice non conosceva. Il fratello di Gene l’ha poi chiamata “testa vuota”, suscitando l'ira di Patrizia.

La conduttrice si è sfogata con Alberto De Pisis, come riportato da Biccy:

Non mi va bene. Lui è uno di quelli che ti dice le cose e poi ti fa “ah scusa non me ne sono reso conto”. Però basta. Il gioco è gioco. Se io ti dico per un quarto d’ora Charlie non conosco la canzone è inutile che insisti. Non me ne frega un ca**o. Non sono Mina, non mi interessa di andare in primo piano. Mi coinvolgi per forza perché vuoi a tutti i costi. Ti dico non conosco la canzone e poi mi dici che sono una testa vuota, no. Anche no, grazie. Comunque sono più vecchia di lui di qualche anno, un po’ di rispetto. Lui pensa di dare consigli a tutti voi come se fosse una manna dal cielo. Il suo modo di fare radio è fantastico, è suo. Ma è quello di Charlie Gnocchi, non è il mondo intero. Non è la realtà intera, perché ognuno ha il suo modo di fare. Però io sto sempre zitta, non dico mai niente ma ne avrei da dire su tante cose. Lui anche se ti dà i consigli, ti posso dire che non ti servono a niente? Ti posso dire che non stai facendo miglioramenti? Non lo so perché mi ha detto testa vuota, glielo chiederò dopo quando finirà di fare lo showman.

La Rossetti si è sfogata anche con Wilma Goich:

Poi ti chiede scusa e il giorno dopo fa tutto ancora una volta. Sono anche un po’ stufa di lui. Non mi offendono i ragazzi giovani porca tro** e lo fa lui. Wilma sono stufa di lui ca***. Perché deve venire a rompermi. Se gli dico che stavo sul divano, no deve venire a rompermi. Poi quando mi alzo e dico che non so la canzone mi dice ‘sei una testa vuota’. Ma siamo impazziti? No, ma io ti tiro una padellata in testa.

Poco dopo c'è stato il faccia a faccia, durante il quale Charlie ha provato a chiarire chiendendole scusa:

Io non sono uno che impone, uno canta quello che vuole. Se ti ho offeso ti chiedo scusa, ti ho detto testa vuota come per dire “dai vieni”. Ti posso chiedere due volte scusa? Ti considero la mia sorella, cioè non posso non considerarlo. Ti chiedo scusa quattro volte? Ma secondo te sono qua con te e ti chiedo scusa. L’ultima cosa che voglio è che ti offendi. Ho sbagliato e chiedo scusa umilmente. Non ti voglio vedere lì. L’ultima cosa che voglio è metterti in difficoltà. Allora ti chiedo 100 volte scusa, te lo chiedo finché campo, posso? Ti conosco, se non ti conoscessi non te lo direi. Dico testa vuota perché ti voglio bene.

La conduttrice ha comunque ribadito che esige rispetto da parte sua:

"Mi hai detto testa vuota [...] Ho 63 anni e mi devi del rispetto. Ogni tanto Charlie misura le parole. Testa vuota non lo dici neanche a tua figlia. Non alzare la voce sei tu che hai sbagliato"

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.