Grande Fratello Vip, Samantha De Grenet in Lacrime dopo la Puntata per l'attacco di Antonella Elia

Samantha De Grenet, scossa dal confronto con Antonella Elia, scoppia in lacrime dopo la Puntata del Grande Fratello Vip.

Lo scontro tra Samantha De Grenet e Antonella Elia, durante l’ultima Puntata del Grande Fratello Vip, è stato a dir poco duro. La concorrente della quinta edizione scoppia in lacrime dopo la diretta e rimprovera l’opinionista del reality show di Canale5 di aver tirato in ballo la sua lotta al cancro al seno.

Grande Fratello Vip, Samantha De Grenet in lacrime per Antonella Elia

Che tra Samantha De Grenet e Antonella Elia non corra buon sangue non è un mistero. L’opinionista del Grande Fratello Vip non ha perso occasione di criticare aspramente la gieffina, confessando di essere dispiaciuta per la sua mancata eliminazione. Nel corso dell’ultima Puntata del reality show di Canale5, Antonella è entrata in casa e nella glassroom ne ha dette di tutti i colori alla De Grenet chiamandola, tra le altre cose, ‘regina del Gorgonzola’.

La stoccata finale della Elia non è piaciuta al pubblico, dal momento che la showgirl ha tirato in ballo la fisicità della De Grenet per cercare di ridicolizzarla pubblicamente, forse insensibile al tema del body shaming che invece è molto caro alle nuove generazioni. Ferita dalle parole di Antonella, Samantha è scoppiata in lacrime dopo la diretta e ha cercato conforto in Stefania Orlando. Tra le due, dopo un’iniziale faida, i rapporti si sono distesi e la bionda presentatrice ha ascoltato con attenzione la gieffina durante il suo sfogo.

Lo sfogo di Samantha De Grenet dopo la Puntata del Grande Fratello Vip

Samantha rimprovera ad Antonella di aver parlato dell’aspetto fisico, a sua detta peggiorato negli ultimi anni, pur sapendo che questo è dovuto alla sua lotta contro il cancro al seno. “ Prima di parlare della fisicità di una persona dovresti farti due domande. Se avessi rivelato quella cosa… A differenza di Antonella io non gioco su una cosa che la potrebbe far sentire piccola così, strumentalizzare una cosa che per me è stata una valanga, non si fa”, ha confessato la De Grenet.

Sinceramente dispiaciuta per la collega, la Orlando ha ammesso che tutti i presenti sono rimasti molto male per le parole di Antonella, che avrebbe potuto risparmiarsi un’offesa gratuita e uscire comunque vittoriosa dal confronto. Inutile dire che sul Web si è aperta la polemica e, per quanto la Elia sia piuttosto apprezzata dal pubblico per la sua schiettezza, in molti non le hanno perdonato questa indelicatezza.

