Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò scoppia in lacrime: l'addio a Giuliano Condorelli

Gossip TV

Rosalinda Cannavò è sempre più convinta che la sua storia con Giuliano Condorelli sia giunta al termine e si commuove nella Casa del Grande Fratello Vip.

Rosalinda Cannavò non si sarebbe mai aspettata di fare un percorso tanto intenso nella Casa del Grande Fratello Vip. La bella attrice siciliana si sta invaghendo di Andrea Zenga, ormai certa che la sua storia con Giuliano Condorelli sia conclusa. Il dolore, tuttavia, è tanto e la gieffina scoppia in lacrime consolata da Stefania Orlando che cerca di farle forza.

Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò in lacrime

Rosalinda Cannavò è sempre più vicina ad Andrea Zenga. L’attrice siciliana ha un debole per il concorrente del Grande Fratello Vip, che quando ha fatto il suo ingresso in Casa non ha mai nascosto di avere un debole per la bella attrice siciliana. I due gieffini non riescono a stare lontano, ed è scattato un bacio a stampo che ha fatto molto piacere alla Cannavò. Il pensiero di Giuliano Condorelli, tuttavia, perseguita la gieffina che è ormai certa che la sua storia d’amore si sia consumata. Rosalinda ha parlato a lungo dei suoi problemi di coppia, delle incertezze e dei dubbi sull’amore che nutre per Giuliano e per il futuro che li attende. La vicinanza di Zenga non ha fatto che confondere la Cannavò, che ormai sembra essere sempre più sicura dei suoi sentimenti per il figlio del noto allenatore. Consapevole che ogni suo gesto sarà una coltellata per il Condorelli, Rosalinda scoppia a piangere disperata.

Gf Vip, Rosalinda Cannavò prende una decisione su Giuliano Condorelli

La fine di un amore, si sa, porta sempre molta nostalgia nel cuore di chi ha amato veramente e diventare consapevole del proprio futuro non può che creare dispiacere all’attrice. Stefania Orlando si avvicina alla Cannavò e cerca di consolarla, facendola riflettere sul fatto che ancora niente è deciso: “Non ti sentire in colpa di cose che ancora non esistono. È venuto a consolarti in un momento di sconforto, poi solo tu puoi sapere come stanno le cose. Gli altri non conoscono… Perché devi stare così? Non te lo meriti”. La siciliana, tuttavia, ammette di aver preso una decisione e di essere stata aiutata da Andrea, che ha saputo mettere in luce le mancanze del suo rapporto con Giuliano. Mentre il web esulta per la nascita di questa nuova coppia, che si è osservata e corteggiata a distanza con estrema delicatezza, c’è chi non sembra essere del tutto felice. Dayane Mello mette in guardia Rosalinda, forse anche per evitare che l’amica si faccia del male, oppure perché gelosa?

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.