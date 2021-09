Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò: "Nella Casa ci vuole del tempo per capire realmente le persone"

Gossip TV

Le confessioni di Rosalinda Cannavò.

Rosalinda Cannavò è stata una delle protagoniste indiscusse della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Proprio per questo, Alfonso Signorini l'ha voluta come conduttrice di Casa Chi, il format web del settimanale Chi in cui giornalisti ed ex gieffini commentano le dinamiche del reality show di Canale 5.

Rosalinda Cannavò vuota il sacco sul gieffino che preferisce del Gf Vip 6

Intervistata in esclusiva da Chi, Rosalinda ha parlato della nuova edizione del Grande Fratello Vip svelando di avere già delle preferenze riguardo il cast: "Manuel Bortuzzo è un tenerone. Ma ho capito che nella Casa ci vuole del tempo per capire realmente le persone, per questo al momento dico tutti e nessuno".

Ripensando al suo percorso nella Casa del Gf Vip, la Cannavò non ha potuto fare a meno di parlare di Dayane Mello: "Le cose si sono evolute. E noi, con la nostra fanbase. C’è chi ha pensato, creduto, forse voluto che tra me e Dayane ci fosse una relazione. Invece c’è stata una bella amicizia che dura ancora oggi, nonostante lei sia lontana, in Brasile".

Come Rosalinda, anche Dayane ha ricevuto importanti proposte lavorative dopo l'esperienza nella Casa. La modella brasiliana, infatti, è tra le concorrenti della nuova edizione de La Fazenda, format brasiliano de La Fattoria. "Ci siamo sentite via sms poco prima che le prendessero il cellulare e mentre era in quarantena, prima che iniziasse la trasmissione. Le ho mandato un grande in bocca al lupo" ha rivelato la giovane attrice.

