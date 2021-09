Grande Fratello Vip, la rivelazione di Clarissa Hailé Selassié su Tommaso Eletti: "Era fuori di testa"

Gossip TV

Clarissa svela un retroscena inedito su Tommaso al Grande Fratello Vip.

Clarissa Maconnèn Hailé Selassié e Tommaso Eletti si conoscevano da prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip. A rivelarlo è la giovane principessa etiope, che ha svelato un retroscena inedito sull'ex discusso protagonista di Temptation Island.

Clarissa Hailé Selassié e Tommaso Eletti: il retroscena sul loro rapporto al Gf Vip

Tempo di confessioni nella Casa del Grande Fratello Vip con Clarissa che ha parlato del suo rapporto con Tommaso. La giovane principessa etiope ha raccontato di conoscere il romano da diverso tempo perché hanno frequentato la stessa scuola elementare: "Le scuole americane a Roma sono solo tre. A Tommaso l’hanno cacciato poi".

"Andavate alle elementari insieme? Ma dai, che bello" ha esclamato Soleil Sorge "Come fai a farti cacciare in terza elementare in una scuola americana poi?!". "Lui era fuori di testa" ha prontamente replicato Clarissa seguita da Manila Nazzaro che, rivolgendosi a Tommaso, gli ha domandato "Ma poi hai finito la scuola lì oppure te ne sei andato? Cioè tu ti sei diplomato in terza elementare?".

"Nella scuola americana ho fatto le elementari. Poi ho cambiato quattro scuole tipo tra le medie e il liceo. Poi ho fatto la maturità a Napoli perché non mi andava di studiare" ha spiegato Eletti spiazzando tutti gli altri concorrenti della sesta edizione del Gf Vip.

