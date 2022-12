Grande Fratello Vip, rivoluzione in casa Mediaset: via Alfonso Signorini e le opinioniste, l’indiscrezione

Gossip TV

Sembra che nella prossima edizione del Grande Fratello Vip su Canale 5 non ritroveremo Alfonso Signorini, né le opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

Sembra che Mediaset si prepari ad una rivoluzione per la prossima stagione del Grande Fratello Vip. Le polemiche, la quasi totale assenza di dinamiche interessanti, l’esempio non propriamente ottimale offerto al pubblico di Canale 5 dal cast scelto da Alfonso Signorini, hanno portato il Biscione a rivalutare la presenza del presentatore e delle sue opinioniste Sonia Bruganelli, Orietta Berti e la voce di Twitter, Giulia Salemi.

Grande Fratello Vip, clamorose anticipazioni: Signorini cacciato?

La settima edizione del Grande Fratello Vip non sta decisamente brillando come le precedenti. Vero è che il programma risente del ritorno alla normalità post-Covid, che ha allontanato molti spettatori i quali preferiscono di gran lunga spendere qualche ora fuori casa piuttosto che davanti la televisione, così come vero è che quest’anno il cast lascia decisamente a desiderare. Il reality show di Canale 5 ha inaugurato la sua nuova avventura all’insegna della polemica, dopo il caso Marco Bellavia ci sono stati numerosi fenomeni di bullismo, frasi oscene uscite dalla bocca dei concorrenti più maturi che avrebbero dovuto dare il buon esempio.

Poi discussioni campate sul nulla, totale mancanza di quel trash divertente che da sempre appassiona i fan del Gf Vip, per non parlare del regolamento completamente infranto dallo stesso Signorini pur di cercare qualche dinamica interessante da offrire ai suoi spettatori. Insomma, il Gf è un flop e Mediaset sembra pronto a correre ai ripari, almeno questo è quello che fa sapere Alessandro Rosica.

L’esperto di gossip, poche ore fa, ha annunciato che il prossimo anno non ci sarà Signorini al timone del programma, e che verranno cacciate anche le opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Stessa sorte potrebbe toccare a Giulia Salemi, che si vocifera volerà in Rai con Pierpaolo Pretelli, pronta per condurre un nuovo format. Al momento, sottolineiamo, queste rimangono congetture anche se vi sono tutte le carte in regola affinché diventino realtà.

