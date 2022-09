Grande Fratello Vip, Ginevra Lamborghini affronta Sofia Giaele: "Hai sputato veleno, non me l'aspettavo"

Gossip TV

Ginevra Lamborghini delusa dal comportamento ambiguo assunto da Sofia Giaele al Grande Fratello Vip.

Ginevra Lamborghini è sicuramente tra le concorrenti più interessanti e discusse della nuova edizione del Grande Fratello Vip. La gieffina, infatti, continua a stare al centro del gossip per il suo burrascoso rapporto con la sorella Elettra, che non sembra aver alcuna intenzione almeno per il momento di riallacciare i rapporti.

Ginevra Lamborghini delusa da Sofia Giaele, il confronto al Gf Vip

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha spiazzato Ginevra Lamborghini mostrandole alcune clip in cui Elenoire Ferruzzi, Sara Manfuso e Sofia Giaele sparlano di lei accusandola di voler stare stare sempre al centro dell'attenzione. A far luce sulla situazione e a cercare di difendersi dalle accuse ci ha pensato Sofia:

Allora io con Ginevra ne ho parlato sono entrata con i pregiudizi, ho ricevuto una chiamata con una amica in comune che ho con Elettra e mi sono state dette delle cose non belle su Ginevra. Mi è stato detto di starle lontana, quando sono entrata avevo una sorta di barriera, però ho deciso di andarle a parlare. Non l'ho fatto con cattive intenzioni.

La Lamborghini, che durante la diretta del Gf Vip ha ricevuto una emozionante sorpresa da parte del padre, ha rivelato di essere rimasta spiazzata e delusa dal comportamento assunto delle sue compagne di gioco nei suoi confronti:

Hai sparato del veleno che non me l'aspettavo. Ci sono rimasta male per voi due. Io sono un po' esibizionista non lo nego, mi piace il mio corpo non lo nascondo e mi piace anche molto scherzare, chi ha capito questo ha capito tutto.

