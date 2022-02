Gossip TV

La showgirl campana, intervistata dal magazine Nuovo.

Raffella Fico è stata una delle concorrenti dell'attuale edizione del Grande Fratello Vip. Anche se la showgirl campana è rimasta poche settimane all'interno del reality show, la sua presenza non è passata inosservata, così come la sua assenza nel studio del programma targato Mediaset. Nel parterre degli ex gieffini infatti, la Fico non è più presente da ormai diverso tempo.

Grande Fratello Vip, Raffaella Fico: "Ecco perché sono sparita, su di me tante cattiverie"

Cosa ci sarebbe dietro all'assenza della showgirl negli studi di Cinecittà? Tempo fa circolava qualche rumors in merito, e pare che la 34enne originaria di Cercola, non volesse avere più niente a che fare con il reality di Canale 5. Intervistata dal magazine Nuovo, Raffaella Fico ha fatto chiarezza sulla questione.

La showgirl campana ha precisato che non c'è alcun astio nei confronti della produzione ma, molto semplicemente, ha voluto trascorre più tempo possibile con il compagna e sia figlia. "Tutto qui…A me spiace che sul web circolino tante cattiverie su di me, la verità è quella che vi ho detto.."

La Fico, che nella Casa si è scontrata duramente con Soleil Sorge, ha voluto mandare anche una frecciatina all'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, affermando: “Con il tempo le persone non limpide sono venute fuori…E io sono stata delusa da Soleil, mi provocava solo per il gusto di farlo…”

"Ho reagito con Soleil solo quando ha superato la soglia della buona educazione…" E sulla famosa querela nei confronti della Sorge? Pare che l'ex gieffina non abbia ancora agito legalmente contro l'influencer, per poi precisare: "Comunque lo scontro con Soleil rimane circoscritto nel contesto del reality di Canale"