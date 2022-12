Grande Fratello Vip: polemiche roventi per la squalifica di Riccardo Fogli, il reality sotto accusa

Gossip TV

La recente squalifica di Riccardo Fogli ha suscitato una serie di infuocate polemiche sul Grande Fratello Vip. Il reality accusato di avere due pesi e due misure a seconda dei concorrenti e delle situazioni.

Gf Vip, la squalifica di Riccardo Fogli infiamma le polemiche sul reality

Nella fattispecie, quest'anno, si è evidenziato come per alcuni gieffini si sia chiuso un occhio mentre per altri invece la sentenza è stata particolarmente spiacevole e severa. A puntare il dito contro il programma e le sue decisioni, sono stati diversi ex concorrenti ma anche molta parte del pubblico.

E' il caso delle bestemmie di Luca Salatino, Amaurys Pérez, quella pronunciata da Edoardo Donnamaria che secondo buona parte dei telespettatori si sarebbero macchiati di esternazioni blasfeme che autori e conduttori non hanno esaminato ed eventualmente poi punito.

Si parla spesso di "figli e figliastri" al Gf Vip, come sottolineato più volte dagli ex concorrenti Stefano Bettarini, Salvo Veneziano, Filippo Nardo e più recentemente anche della moglie di Fogli, Karin Trentini. La donna ha pubblicato un'g stories con l'esternazione incriminata di Salatino chiedendo e chiedendosi: "Allora mi chiedo ma come funziona li dentro?". Salvo Veneziano, ex gieffino squalificato nel corso della quarta edizione per alcune frasi giudicate sessiste su Elisa De Panicis, ha scritto, "Stranamente vi siete svegliati, ma da fonti ufficiali siete stati costretti altrimenti facevate finta di nulla". Bettarini ha pubblicato due Ig Stories, una di Soleil Sorge relativa ad una frase inglese pronunciata nel corso della scorsa edizione e un video di Donnamaria, la cui esternazione era stata giudicata come blasfema da molti telespettatori

A peggiore le cose, anche il ritorno di Ginevra Lamborghini tornata nel reality show dopo essere stata squalificata in seguito alle sue dichiarazioni su Marco Bellavia. La sorella di Elettra ha goduto di un trattamento previlegiato e ha potuto fare persino il suo ritorno nella Casa.

