Grande Fratello Vip, bestemmia palese del preferito Edoardo Donnamaria: cosa faranno adesso gli autori?

Nuovo caso bestemmia al Grande Fratello Vip che coinvolge uno dei grandi protagonisti dell'edizione, ovvero Edoardo Donnamaria che con il suo rapporto altalenante e travagliato con Antonella Fiordelisi tiene alta l'attenzione dei telespettatori sul reality show giunto alla settima edizione.

Gf Vip, la bestemmia di Edoardo Donnamaria sempre palese

Il volto di Forum è anche uno dei concorrenti più amati quest'anno e dunque la domanda è lecita: cosa faranno adesso gli autori? La bestemmia di Donnamaria sembra più che palese. Il giovane era in giardino quanto lo hanno chiamato in confessionale. Sentito il suo nome, Edoardo ha esclamato “Po**o Dio, che paura” , come si evince chiaramente nel video postato dagli utenti su Twitter.

Da parte della produzione, per ora, tutto tace. Non è comunque il primo caso di bestemmia quest'anno. Prima di lui, sembravano essersi macchiati di esternazioni blasfeme anche Luca Salatino, Charlie Gnocchi e Amaurys Perez. Solo l'esclamazione di quest'ultimo è stato passata al setaccio degli autori e in quel caso Alfonso Signorini aveva assicurato che non ci fosse stata alcuna violazione del regolamento.

Sul web, intanto, sono convinti in molti che Edoardo sarà "graziato" visto la sua importanza nelle dinamiche del reality show. Un vicenda che, ad ogni modo, sarà affrontata con le verifiche del caso. Nel corso degli anni, ex gieffini quali Stefano Bettarini, Filippo Nardi e Salvo Veneziano, hanno spesso parlato di "figli e figliastri" all'interno del reality show, facendo presente che i provvedimenti che loro hanno subito in passato spesso non sono stati applicati per altri concorrenti.

