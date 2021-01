Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli incontra la madre che lo riprende in diretta: "Hai un figlio, cerca di moderarti"

Gossip TV

La mamma di Pierpaolo entra nella Casa del Grande Fratello Vip per confrontarsi con suo figlio.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi si sono lasciati travolgere dalla passione nella Casa del Grande Fratello Vip. Un comportamento che non è piaciuto alla mamma dell'ex velino di Striscia la Notizia che, nel corso dell'ultima puntata del reality show di Alfonso Signorini, è entrata nella Casa di Cinecittà per confrontarsi con suo figlio.

Confronto al Gf Vip tra Pierpaolo Pretelli e la mamma Margherita

Giulia e Pierpaolo si sono avvicinati sempre di più sino a iniziare una storia, che però è finita al centro di numerose polemiche. Chiamati in confessionale da Signorini, la neo coppia del Grande Fratello Vip ha ripercorso i primi momenti dopo i commenti della mamma di lui. "Ci ho riflettuto e in quel momento mi ha dato fastidio, poi dopo piano piano, siccome sono anche io genitore, ho dato una giustificazione, magari mia madre si è espressa male. Io faccio quello che mi sento di fare, quello che il cuore mi dice" ha confessato Pretelli.

Una volta uscito dal confessionale, Pretelli ha avuto la possibilità di confrontarsi con mamma Margherita, che lo ha nuovamente invitato a limitare certi suoi atteggiamenti con la Salemi: "Sono venuta per il bene di mamma, perché ho una frattura al malleolo, poi non mi piacciono le telecamere. L'unico momento per parlare era quella volta lì, ti voglio dire che hai un bimbo a casa, tu devi pensare al fatto che hai un figlio, i tuoi nonni t vedono 24 ore su 24. Il bacio sulla guancia, non oltre, te lo dico da mamma, lo devi fare per Leo. Fatti conoscere, ti sei lasciato andare".

Leggi anche Dayane Mello contro Stefania Orlando

Le parole della madre, però, non sono per niente piaciute a Pierpaolo che ha prontamente risposto: "Posso stare sempre a fare il pagliaccio? Mi conoscono bene, guarda, fidati non sai cos'è qua. Quello che faccio, io lo so, ho trent'anni, lo sai ho sempre fatto tutto col sacrificio, io quello che faccio lo faccio con la testa. Ascoltami, qui è un gioco, ma i sentimenti, la vita è reale, è tutto vero. Sto vivendo come se vivessi fuori da qui, sono io, come se fossi fuori da qui". Chi invece è sembrato entusiasta di questa relazione nata al Gf Vip è il padre di Giulia: "Vedo gli occhi di mia figlia brillare, non fatevi influenzare dagli altri, che sia una bella amicizia o una storia d'amore in embrione".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.