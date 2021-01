Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli a Giulia Salemi: "Mi fai stare bene" (VIDEO)

Gossip TV

Pierpaolo apre il suo cuore a Giulia, i due concorrenti del Grande Fratello Vip sempre più uniti.

Continua a gonfie vele la relazione nata nella Casa del Grande Fratello Vip tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. I due giovani concorrenti del reality show di Alfonso Signorini sono diventati inseparabili e non perdono occasione per parlare del loro futuro insieme una volta finito il programma.

Pierpaolo Pretelli a Giulia Salemi inseparabili al Gf Vip

Per Pierpaolo e Giulia quella di ieri è stata una giornata altalenante. Dopo aver ricevuto un aereo dai propri fan, i due giovani concorrenti del Grande Fratello Vip hanno dovuto fare i conti con un messaggio aereo mandato dai Gregorelli, ovvero i fan dell'ex coppia formata dal modello ed Elisabetta Gregoraci.

Accoccolati in giardino, Giulia ha rotto il ghiacco chiedendo a Pierpaolo se fosse davvero sereno: "Sei sereno, sei sicuro?". Con estrema dolcezza e delicatezza, l'ex velino di Striscia la Notizia ha prontamente risposto: "C’è un motivo per il quale non dovrei esserlo? Nessun motivo. Sei tu che mi fai stare sereno. Sento che quello che sto facendo mi fa stare bene". Le parole del ragazzo hanno tranquillizzato l'influencer, che si è lasciata andare a un grande sorriso.

"Tu già sai, non ho bisogno di parlare. Ho già parlato, anzi" ha aggiunto la Salemi visibilmente emozionata e felice per le dolci parole di Pretelli. La neo coppia del Gf Vip, però, non sembra convincere Dayane Mello che non perde occasione per criticare i due giovani innamorati. "Pierpaolo era molto più preso da Elisabetta rispetto a Giulia. Con lei i suoi occhi luccicavano. Era una relazione matura, ora vedo solo due ragazzini" ha dichiarato la modella brasiliana a Rosalinda Cannavò nelle ultime ore.

