Grande Fratello Vip, lo sfogo di Rosalinda Cannavò: "Voglio sentirmi libera di essere me stessa" (VIDEO)

Gossip TV

Rosalinda si sfoga al Grande Fratello Vip e confida tutti i suoi dubbi sulla sua storia d'amore con Giuliano.

Tempo di bilanci al Grande Fratello Vip per Rosalinda Cannavò. La giovane attrice ha fatto un importante percorso dentro di sè trasformando i suoi lati più deboli nella sua forza. Un cambiamento davvero necessario, ma che le ha procurato tanti dubbi sulla sua storia d'amore con il fidanzato Giuliano.

I dubbi di Rosalinda Cannavò, lo sfogo al Gf Vip

Parlando con Dayane Mello, Andrea Zelletta e Samantha De Grenet, Rosalinda ha fatto un bilancio del suo lungo percorso al Grande Fratello Vip. La giovane attrice ha rivelato ai suoi compagni di gioco di sentirsi cambiata e di aver raggiunto una consapevolezza diversa anche in merito al rapporto che la lega da tanti anni al suo fidanzato Giuliano.

"Prima di pensare ad una convivenza, vorrei prendermi del tempo, prima vorrei capire se anche lui è cambiato e se apprezza come sono diventata. Spero di trovarmi di fronte una persona che abbia le idee più chiare. Lui nel messaggio di Natale mi ha chiesto di mantenere la nostra relazione privata, ma qui è difficile tenere tutto dentro, so che questa cosa a lui non piacerà" ha confessato la Cannavò. "Lui deve darti un segnale forte e prendere una decisione vera" ha replicato la De Grenet.

Leggi anche Dayane Mello durissima contro Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi

"Non dovevo parlare più di lui, perché ha visto delle cose che non gli sono piaciute. Ma io voglio essere libera di essere me stessa e non voglio più sentirmi inferiore" ha aggiunto Rosalinda visibilmente combattuta tra voglia di potersi viversi serenamente e liberamente questa esperienza al Gf Vip e il timore di deludere il suo fidanzato Giuliano. Cosa succederà tra i due una volta fuori dalla Casa di Cinecittà? Riusciranno a trovare un punto d'incontro?

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.