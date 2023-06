Grande Fratello Vip, Pierpaolo Petrelli pronto alle nozze con Giulia Salemi? Ecco le sue dichiarazioni!

Gossip TV

Ospite in tv, Pierpaolo Petrelli si è detto pronto a sposare Giulia Salemi. Ecco cosa ha dichiarato!

Altro che crisi tra Pierpaolo Petrelli e Giulia Salemi, due dei volti più noti legati al Grande Fratello Vip. Sembra infatti che per i Prelemi potrebbe essere presto spazio per un passo importante: il matrimonio.

GFVip, Pierpaolo Petrelli pronto a sposare Giulia Salemi?

Ospite a La vita in diretta da Alberto Matano, Petrelli si è lasciato andare a una dichiarazione che ha scioccato i fan del GFVip: potrebbe arrivare presto una proposta di matrimonio per Giulia Salemi. L'occasione è nata durante un servizio mostrato in trasmissione, nel quale veniva mostrato come le proposte di matrimonio fossero in aumento, soprattutto, durante eventi come concerti o partite di calcio. Matano, che ha appena festeggiato il primo anniversario di nozze con il marito, non ha potuto fare a meno di chiedere a Petrelli se nel futuro con Giulia Salemi ci fosse la possibilità delle nozze.

Petrelli, anche se in imbarazzo, ha ammesso che sarebbe propenso a fare la tanto fatidica domanda alla sua fidanzata, per poi smorzare i toni, dichiarando che non avrebbe voluto farla a un concerto, preferendo qualcosa di più originale:

"Le proposte di matrimonio negli stadi? Mi hanno rubato l'idea, ma io farò qualcosa di più originale. Magari lo faccio alla sagra della salsiccia, con Gigione che canta. Lì chiederò alla mia fidanzata di sposarmi, come la prenderà? Eh, si accontenterà!"

Poi, in un altro momento Petrelli ha svelato che prossimamente anche lui e la fidanzata andranno a un concerto, quello dei Coldplay e, sempre scherzand, ha detto che tutto è possibile:

"Fammi sentire prima un altro paio di concerti e poi deciderò. Se i tempi sono maturi? Forse sono pure maturi, ma fatemi fare prima due calcoli economici."

