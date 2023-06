Alberto Matano festeggia un anno di matrimonio: la dolce dedica al marito

Gossip TV

Il conduttore di La Vita in Diretta, Alberto Matano, ha festeggiato un anno di matrimonio e per l'occasione ha pubblicato una dedica al marito Riccardo Mannino. Ecco cosa ha detto.

Il conduttore de La Vita in Diretta, il giornalista Alberto Matano e suo marito RIccardo Mannino hanno festeggiato, ieri 11 giugno, il loro primo anniversario di matrimonio. La coppia, infatti, è convolata a nozze l'11 giugno 2022 con una cerimonia celebrata da Mara Venier e per festeggiare la ricorrenza, Matano ha pubblicato una colce dedica al marito sui social.

Alberto Matano e Riccardo Mannino: primo anniversario di matrimonio per la coppia

Matano e Mannino sono convolati a nozze un anno fa a Labico, nella tenuta di Antonello Colonna e per celebrare il loro primo anniversario, il giornalista ha deciso di pubblicare una dedica sui social: lo scatto lo ritrae in riva al mare, al fianco del marito, felici e innamorati. A corredo della foto, Matano ha scritto un semplice "One" che racchiude tutto il sentimento che ha per il marito. I due sono una coppia da 15 anni: si sono conosciuti grazie a Mara Venier, la loro officiante di nozze. Una cerimonia da oltre 200 invitati, tra cui Claudio Santamaria, Francesca Barra, Andrea Sannino e molti altri, per festeggiare un amore che Matano ha voluto tenere lontano dal mondo del gossip e dello spettacolo. A Vanity Fair così aveva raccontato il conduttore:

"Attorno a noi tanto affetto e nessuna morbosità. Sono 15 anni che siamo insieme. Se incontrassi il 16enne che ero lo abbreccerei e lo ringrazierei. La sua sofferenza e la sua forza sono state la condizione della gioia che provo ora"

Anche Mannino dichiarò a Chi che appena aveva incontrato Matano aveva capito che sarebbe stato lui l'unico compagno della sua vita. E dopo un anno, la coppia ha voluto celebrare questo dolce e romantico traguardo!