Grande Fratello Vip, per i Basciagoni nozze saltate? Parla una fonte vicina alla coppia

Gossip TV

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, ex concorrenti del GFVip, il matrimonio potrebbe non essere più una priorità. Ecco cosa ha dichiarato una fonte vicina alla coppia.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono alcuni dei concorrenti del Grande Fratello Vip più seguiti di sempre. Con i loro profili social da diversi migliaia di followers sono anche tra gli influencer più noti e non mancano mai di condividere i momenti della loro vita con i fedelissimi che li seguono.

GFVip, saltate le nozze per i Basciagoni? Parla una fonte vicina alla coppia

Tra i momenti privati che più hanno fatto scalpore e hanno entusiasmato i fan c'è stata, sicuramente, la plateale proposta di matrimonio avvenuta sul red carpet della 79esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Si è trattato di un colpo di scena che i fan dei Basciagoni di certo non si aspettavano, dato che la coppia stava insieme solo da poco tempo. Da lì, poi a settembre, un altro inatteso evento ha reso i followers degli ex gieffini ancora più felici per loro: l'annuncio della gravidanza di Sophie Codegoni. L'ex concorrente del GFVip, infatti, ha svelato di essere in dolce attesa e a maggio i Basciagoni hanno accolto la piccola Celine Blue.

A oggi, si godono la loro famiglia allargata - con il piccolo Niccolò nato da una relazione precedente di Basciano - e pianificano le nozze. O forse no? A quanto sembra il sogno di vedere i Basciagoni in una sontuosa cerimonia potrebbe non arrivare più! E, a rivelarlo è stata una fonte vicina alla coppia. Potrebbe, certo, trattarsi anche di una notizia non del tutto certa, visto che già nelle scorse settimane si vociferava che Codegoni e Basciano stessero vivendo una profonda crisi, alla fine smentita clamorosamente.

Tuttavia, è effettivamente vero che di nozze la coppia non ha più parlato sui social, forse, per via della nascita della primogenita Celine? Magari vorranno attendere ancora diversi mesi, prima di stabilire una data? Eppure, una fonte vicina ai Basciagoni ha riportato - su NuovoTv- che le nozze non avverrano mai. La fonte ha preferito restare anonima, ma ha sentenziato un lapidario:

"Vedrete, non si sposeranno mai!"

Per scoprire la verità, non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti da parte dei Basciagoni.

Scopri le ultime news su Grande Fratello Vip