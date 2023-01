Grande Fratello Vip, paura per Sophie Codegoni, la foto spaventa i fan

Gossip TV

L'ex gieffina Sophie Codegoni si è mostrata sui social con una flebo attaccata al braccio che ha spaventato molto i fan. Vediamo cos'è successo.

L'ex gieffina Sophie Codegoni è in dolce attesa della prima figlia dal compagno Alessandro Basciano. Purtroppo, sembra che la gravidanza non stia procedendo come previsto.

GFVip, Sophie Codegoni è in ospedale? Cos'è successo?

L'ex concorrente del Grande Fratello Vip aveva risposto ad alcune domande dei suoi fan nei giorni scorsi in merito proprio alla gravidanza e ai chili acquisisiti in questo periodo. Da allora, stranamente, è scomparsa dai social preoccupando i suoi numerosi followers.

E, proprio oggi, il compagno Alessandro Basciano ha pubblicato una foto su Instagram, dove l'ex tronista di Uomini e Donne si mostra con il viso molto affaticato e una flebo al braccio. I fan si sono allarmati, preoccupati per le condizioni della loro beniamina e della bambina che aspetta.

I followers si sono tranquillizzati solo quando l'influencer stessa ha rivelato le cause del suo malessere:

"Ragazzi, scusate l'assenza di oggi ma ho riposato tutto il giorno. So che vi siete un po' spaventati per la storia che ha messo Ale e volevo dirvi che sto bene, ma soprattutto che la bambina sta benissimo. Domani chiacchieriamo un po' e vi racconto. Notte e grazie per i messaggi."

Evidentemente, Sophie Codegoni avrà affrontato dei normali problemi tipici della gravidanza e appena possibile racconterà tutto ai suoi fan.

Scopri le ultime new su Grande Fratello Vip