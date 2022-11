Grande Fratello Vip, Patrizia Rossetti svela alcuni retroscena inediti: "Ecco cosa è successo in hotel"

Gossip TV

Patrizia Rossetti torna nella Casa del Gf Vip e svela i retroscena sulla sua quarantena in Hotel.

Attilio Romita, Wilma Goich, Patrizia Rossetti, Luca Onestini e Charlie Gnocchi sono finalmente rientrati in gioco. Dopo quasi due settimane di isolamento, i concorrenti sono tornati nella Casa del Grande Fratello Vip e hanno raccontato ai loro compagni di avventura cosa è successo in albergo in questi giorni.

La confessione di Patrizia Rossetti al Gf Vip

Attilio Romita, Wilma Goich, Patrizia Rossetti, Luca Onestini e Charlie Gnocchi si sono negativizzati e sono potuti tornare nella Casa del Grande Fratello Vip. Tutti, tranne Alberto De Pisis, che è ancora in quarantena. Come riportato da Biccy, a svelare qualche retroscena sul loro isolamento in hotel ci ha pensato Patrizia:

Avevamo le cuffie e la puntata di lunedì anche la doppia ricarica. La prima volta è stata un casino perché avevamo meno carica. Dal telefonino vedevamo tutto, anche lo studio. No non c’era la televisione, facevamo tutto con il telefono. Noi vedevamo proprio tutta la puntata, non come voi. Abbiamo visto anche la fine Nikita che parlava di Luca. […] Con Wilma abbiamo parlato a distanza in albergo e lei mi diceva che con Daniele è amicizia. Adesso qui cambia versione e parla di amore platonico. Dallo studio facevano passare una storia d’amore e noi dicevamo che era un’amicizia. Adesso cambia opinione. Lei non mi ha parlato così quando eravamo in quarantena.

A farle eco Wilma, che ha raccontato in che modo riuscivano a comunicare lei e Patrizia:

Ci portavano il mangiare da fuori. Oggi mi hanno portato la minestrina con i risoni, perché avevo mal di pancia. Ci davano tutto in dei contenitori chiusi. ragazzi non avete idea Patrizia Rossetti. Tutto il periodo che siamo stati chiusi lei brontolava, dalla finestra, dalla scala, che urlava. Ci sentivamo così. I primi giorni non c’era nessuno, solo il guardiano che ci avvisava ‘non potete uscire e incontrarvi’. Quindi lei urlava dalla scala che era lontanina dalla mia camera, ma io sentivo l’eco. Io stavo al piano terra. Poi sentivi anche Charlie che rispondeva urlano, Attilio che si lamentava...

