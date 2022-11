Grande Fratello Vip, Patrizia Rossetti subisce l'attacco di due gieffine e volano stracci nella casa. Cos'è successo?

Finalmente i vipponi positivi al Covid-19 hanno fatto ritorno nella casa del Grande Fratello Vip. Tra di loro c'è anche Patrizia Rossetti, su cui si sono scagliate due gieffine.

La prima a lanciare delle accuse velenose è stata Guendalina Tavassi, la quale ha accusato Patrizia Rossetti e Wilma Goich di avere un doppio volto, perché "davanti ridono e scherzano con mio fratello e dietro sparlano. Che megere, sono delle false".

A darle man forte, è intervenuta anche Pamela Prati, una delle ultime eliminate dal GFVip. Anche lei non si è trattenuta e ha ribadito la falsità di Patrizia Rossetti, di cui si è detta molto delusa. Così, ha postato una storia su Instagram e ha dichiarato:

Altra voce fuori dalla casa che si scaglia contro Patrizia Rossetti, che di recente si è scontrata con un altro concorrente del GFVip, è quella di Elenoire Ferruzzi. L'ex gieffina si è confessata a Casa Pipol e ha rivelato che ha cambiato idea su Rossetti e Goich dopo alcuni video visti. Alla domanda su chi, tra i concorrenti, l'avesse delusa di più, Ferruzzi ha risposto:

Di concorrenti che non mi sono piaciuti ce ne sono parecchi. Le persone che mi hanno delusa un po’ sono state Wilma Goich e Patrizia Rossetti. Si dimostravano in un certo modo, poi quando sono uscita ho visto delle clip ed effettivamente mi devo ricredere, perché hanno fatto delle cose che non mi sono piaciute. Quindi senza dubbio ti dico loro su tutti."