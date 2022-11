Grande Fratello Vip, Patrizia Rossetti sbotta nella notte e sbugiarda Wilma Goich: "Lei era gelosa, io mi dissocio"

Gossip TV

L'amaro sfogo di Patrizia Rossetti dopo la diretta del Grande Fratello Vip.

Il rientro al Grande Fratello Vip di Patrizia Rossetti e Wilma Goich ha acceso non poche polemiche soprattutto per il comportamento scorretto e per le offese rivolte a Micol Incorvaia. Offese che hanno provocato la dura reazione di Clizia, che ha deciso di affrontare le due concorrenti in diretta.

L'ira di Patrizia Rossetti dopo la puntata del Gf Vip

Patrizia Rossetti e Wilma Goich sono finite al centro di una vera e propria bufera. Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha mostrato in diretta tutte le offese e critiche che le due donne hanno riservato a Micol Incorvaia, che come colpa sembrerebbe avere quella di essersi avvicinata troppo a Daniele Dal Moro.

Come riporta Biccy, la situazione ha completamente destabilizzato la Rossetti. Dopo essersi confrontata in diretta con Clizia ed essersi scusata più volte con Micol, la concorrente ha sbugiardato la Goich e si è scagliata contro gli autori del GF Vip:

Ho fatto delle battute idiote e lo ammetto, ho chiesto scusa. Sono battute che fai da bar sceme, ma non erano cose pensate. Tutto è nato perché Wilma era gelosa, lei dice di no, ma faceva la gelosa. Sono le cavolate che uno dice e qui dentro se ne dicono tante. Però quando Wilma ha detto che Micol deve chiudersi nel gabinetto io l’ho fermata e le ho detto ‘mi dissocio, questa è esagerata, stai esagerando Wilma ti prego’. Come mai quello non l’hanno mandato in onda? Hanno trasmesso solo la clip di me che facevo le battute con Wilma. Io però penso che lei per me adesso è trasparente, perché non mi calcola. Non è che perché io sono vecchia devo andare sempre io a cercare gli altri per l’età e la maturità. Sai Nikita ci sono dei giorni che io sono lì sola come un cane e nessuno se ne accorge. Mi piacerebbe ogni tanto che qualcuno si avvicinasse a me e non sempre io agli altri.

Leggi anche Volano stracci in diretta tra Giulia Salemi e Sonia Bruganelli

Patrizia ha continuato il suo sfogo in piena notte. Delusa e dispiaciuta per quanto successo in puntata, la donna ha confessato di aver sempre apprezzato Clizia Incorvaia:

Mi volevo sotterrare sotto al van per la vergogna. Che figuraccia che abbiamo fatto. Quando siamo andate davanti a Clizia io ero in imbarazzo. Perché ho detto delle cose brutte che non dico mai e poi anche perché io ho sempre amato Clizia e Paolo. Seguivo tanto il loro GF Vip e supportavo la loro storia. Mi è sempre piaciuta come concorrente e anche con Micol avevo provato ad instaurare un rapporto. Purtroppo ho trovato un muro e ci sta, non si può piacere a tutti.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.