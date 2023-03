Grande Fratello Vip, passo indietro di Sonia Bruganelli: "Non mi sono piaciuta"

Gossip TV

L'opinionista del Grande Fratello Vip, dopo le scuse di ieri, oggi ha voluto fare delle ulteriori precisazioni.

Nel corso del penultimo appuntamento con il Grande Fratello Vip, andato in onda giovedì 2 marzo, i toni nel reality si sono particolarmente accesi tanto da costringere Alfonso Signorini a reguardire tutti i concorrenti ad avere comportamenti e atteggiamenti più educati e rispettosi sia tra di loro, sia nei confronti del pubblico di Canale 5.

Gf Vip, il dietrofront di Sonia Bruganelli

Un rimprovero determinato dalle direttive di Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato dell'azienda Mediaset che pare fosse in questi giorni furioso dei contenuti dell'ultima puntata del Grande Fratello, per "l'uso eccessivo di parolacce volgarità nelle varie discussioni"

Ieri dunque è andata in onda una puntata molto moderata del reality che sta necessariamente correggendo il tiro. Poco dopo il rimprovero di Alfonso, anche Sonia Bruganelli si è scusata per i modi che ha assunto nel corso dell'ultimo appuntamento:

"La mia vena la volta scorsa ha esagerato, soprattutto con le due ragazze, perché poi in comunicazione è importante quello che si dice. Ma è ancora più importante la modalità con cui lo si dice. Purtroppo mi è partito un embolo e mi sono fatta condizionare da qualcosa in cui io, per il lavoro che faccio in questo momento, non dovevo farmi condizionare. Per cui mi dispiace sia per Micol, che ci è rimasta molto male. E anche per Giaele."

All'indomani delle scuse di Sonia, qualcuno ha mostrato all'opinionista alcune rimostranze che hanno spinto la Bruganelli a fare ulteriori delucidazioni in merito.

"Francamente non capisco perché ti sei scusata, le persone di buon senso la pensano esattamente come te. Forse l’unica che si dovrebbe scusare sul serio è Orietta e gli autori dovrebbero capire che possono montare video come piace a loro ma noi vediamo la diretta” ha scritto un utente su Twitter.

Un cinguettio al quale la moglie di Bonolis ha risposto con queste parole:

“Il mio modo di esprimere un’opinione è stato troppo aggressivo. Non mi sono piaciuta. Io ragiono per me, gli altri hanno la coscienza loro”.

