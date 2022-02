Grande Fratello Vip, parla la madre di Sophie Codegoni scrive una lettera ad Alessandro Basciano

Gossip TV

La lettera della signora Valeria Pasciuti sul settimanale Di Più.

La mamma di Sophie Codegoni, una delle attuali protagoniste della sesta edizione del Grande Fratello Vip, ha scritto una lettera attraverso le pagine del magazine Di Più, indirizzata ad Alessandro Basciano, l'ex corteggiatore di Uomini e Donne di cui Sophie si è innamorata all'interno della Casa di Cinecittà.

Gf Vip, parla la madre di Sophie: "Lasciata da un giorno all'altro dal ragazzo che aveva scelto"

Alessandro, in questi ultimi giorni, è sotto l'occhio del ciclone per alcuni atteggiamenti nei confronti della Codegoni e di recente anche nei riguardi di Alex Belli. Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, Basciano è stato duramente criticato da Alfonso Signorini e della due opinioniste per un atteggiamento considerato talvolta aggressivo e minaccioso.

Per questa ragione, il 30enne ligure, è stato messo in nomination d'ufficio in seguito ad un provvedimento nei suoi confronti. Valeria Pasciuti, la madre della Codegoni, che già una volta era entrata in casa per incontrarla la figlia, aveva avuto modo di parlare anche con Alessandro e ad entrambi li aveva esortati a litigare di meno e viversi più serenamente la loro storia.

La Pasciuti ha ammesso di apprezzare molto questo nuovo legame della figlia: trova Alessandro un bravo ragazzo che è riuscito a far ritrovare il sorriso a sua figlia. "Sophie è una ragazza sensibile, spontanea. Ha bisogno di dolcezza, di gentilezza. Mi sono permessa di scrivere questa lettera perché voglio solamente che lei stia bene" ha scritto la donna nella missiva indirizzata a Basciano.

Per via di un passato piuttosto difficile, Sophie non riesce a lasciarsi del tutto con un uomo ma la la madre è convinta che Basciano possa essere il ragazzo giusto per lei. La donna ha anche ricordato Matteo Ranieri, la scelta di Sophie a Uomini e Donne: "È stata lasciata dal ragazzo che aveva scelto, così da un giorno all’altro", anche per questo, la giovane ex tronista sarebbe molto diffidente e timorosa ad aprire nuovamente il suo cuore.

