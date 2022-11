Grande Fratello Vip, parla Gianluca Benincasa l'ex di Antonella Fiordelisi: "Ha mentito, è ancora innamorata di me"

Gossip TV

"La storia con Edoardo Donnamaria al Gf Vip, è nata solo per il contesto televisivo", torna a parlare l'ex fidanzato di Antonella Fiordelisi.

L'ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, Gianluca Benincasa, è tornato a parlare dell'ex schermitrice, tra le attuali protagoniste del Grande Fratello Vip.

Gf Vip, parla l'ex fidanzato di Antonella Fiordelisi: "La sua storia con Edoardo è legata unicamente al contesto televisivo"

Gianluca è entrato nella Casa qualche settimana fa per avere un confronto con Antonella e ha ammesso ancora di provare un forte sentimento per lei e di non credere alla sua relazione con Edoardo Donnamaria.

Nei giorni scorsi il trentenne campano, ha rilasciato una lunga intervista sulle pagine di Novella 2000 tornando a parlare del faccia a faccia avuto con Antonella al Gf Vip.

"E’ stata una serie di emozioni forti che ho provato in quel momento. Non è stato semplice. La prima cosa che ho pensato è stata: ma quanto è bella! La verità è che gli occhi non mentono mai. Si vedeva che è ancora innamorata di me e non ha dimenticato tutto quello che ci siamo detti prima che lei entrasse a far parte del cast del Grande Fratello. Il nostro è stato sempre un rapporto di forte complicità e per questo non è stato un problema sospendere la nostra relazione.

L'ex fidanzato ha ribadito di non credere all'amore che Antonella dice di provare per Edoardo:

"Credo che quella sia una storia dovuta unicamente al contesto in cui si trovano. Niente di più. Antonella è una ragazza molto fragile e la relazione con Donnamaria la rende più sicura di sé. Dopotutto, nella Casa, lei non ha una spalla, l’unico a sostenerla è proprio Edoardo, per cui sta confondendo l’amore con la sicurezza."

E ancora:

Antonella ha mentito sul fatto di non essere più innamorata di me, ma ha detto la verità sul fatto che adesso sta bene con Edoardo, per il motivo che ho detto prima. Antonella non è come la vedete voi. ha un carattere molto particolare e diventa aggressiva quando si accorge o pensa di essere attaccata dagli altri. Questa è solo una parentesi televisiva. Conosco molto bene Antonella e so quello che sto dicendo. Il cuore mi dice di riconquistarla, mentre il cervello mi dice di non accettare quello che ha fatto. Adesso sto anche dubitando del nostro amore. Certe cose ti segnano e ci resti malissimo. L’ho sempre sostenuta ma non sono stato ripagato con la stessa moneta."

