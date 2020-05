Grande Fratello Vip: Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia finalmente insieme

Gossip TV

La coppia più amata della quarta edizione del reality, pronta ad riabbracciarsi stasera durante il talk show di Live - Non è la d'Urso.

Ci siamo. Dopo quasi tre mesi di lontananza, è arrivato il momento tanto atteso per Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia che potranno finalmente riabbracciarsi. La coppia più amata della quarta edizione del Grande Fratello Vip si ricongiungerà questa sera durante il nuovo appuntamento con Live - Non è la D'Urso.

Gf Vip: Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia finalmente insieme

Le telecamere del talk show di Canale 5, come promesso, riprenderanno il momento in cui il giovane romano rivedrà la bella influencer siciliana dopo la fine dell'avventura televisiva al Gf Vip e la distanza sociale impostata dal decreto governativo a causa del Coronavirus. Il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro ha annunciato la settimana scorsa di trovarsi in Sicilia per lavoro e che oggi, domenica 24 maggio, rivedrà Clizia.

Durante il periodo di lontananza, la coppia ha rilasciato diverse interviste in cui hanno affermato entrambi di avere un'irrefrenabile voglia di stare insieme e viversi finalmente la loro storia d'amore fuori dalla Casa. La distanza ha acceso ancora di più il loro amore nato all'interno della mura di Cinecittà. "Per Clizia provo cose che non avevo mai provato prima nella mia vita", ha raccontato di recente l'ex gieffino e l'ex moglie di Sarcina ha condiviso ieri una foto su Instagram con una didascalia tutta dedicata al giovane romano citando una nota canzone di Lucio Battisti: Il sole quando sorge sorge piano e poi la luce si diffonde tutto intorno a noi le ombre di fantasmi nella notte sono alberi e cespugli ancora in fiore sono gli occhi di una donna ancora pieni d'amore..."

Paolo e Clizia è per stasera domenica 24 maggio nella nuova puntata di Live - Non è la d'Urso in diretta su Canale 5 a partire dalle 21.30.