Pamela Perricciolo torna a parlare di alcuni retroscena della showgirl sarda sulle finte nozze con Mark Caltagirone. Nuova Bomba sull'ex star del Bagaglino concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip.

La partecipazione di Pamela Prati al Grande Fratello Vip 7, continua ad alimentare dissapori e polemiche. Dopo le parole di Eliana Michelazzo, è tornata a parlare anche Pamela Perriciolo tornando a parlare del caso mediatico di qualche tempo fa che ha coinvolto tutte e tre le donne.

Grande Fratello Vip, nuova bomba su Pamela Prati: durante il caos Caltagirone era fidanzata con un altro uomo

Mentre Eliana e Pamela hanno ammesso in sostanza di essere a conoscenza dell'inesistenza di Mark Caltagirone, l'imprenditore che doveva convolarare a nozze con la Prati, quest'ultima, ha sempre negato e ha continua a dichiararsi vittima di una truffa.

L'ex agente della showgirl sarda ha fatto nuove scottanti dichiarazioni sulla Prati rivelando che, ai tempi della storia con Caltagirone, era fidanzata davvero ma con un altro uomo:

Ho imparato tanto. Adesso mi manca imparare a non dire le cose in faccia… non ripaga mai… Anzi… Oggi stranamente mi sento buona… E vi do alcuni consigli… Inizio con il più importante… Pensate sempre a voi per primi… Perché molte volte per aiutare gli altri finisce che ci rimettete… E non ne vale la pena… Perché qualcuno si mette tre kg di trucco in faccia e va a fare la diva in tv dimenticandosi di chi la copriva in tutto e per tutto… Soprattutto dimenticandosi che mentre inventava un finto fidanzamento stava a casa del suo vero fidanzato. Né vittime, né carnefici.

La Perricciolo ha proseguito:

Sono ben altre le cose che mi fanno paura e non le telefonate del mio avvocato. E ricordate che i santi stanno in paradiso e non davanti alle telecamere.

In tanti sperano in un faccia a faccia tra la Prati e le sue ex collaboratrici. Un confronto che sul piccolo schermo non è mai avvenuto. Pamela Prati, la Perricciolo e la Michelazzo hanno ormai interrotto ogni tipo di rapporto (aule di tribunale, permettendo).

