Grande Fratello Vip, caos per la gaffe di un operatore: si sente tutto, bestemmia irripetibile

Gossip TV

Un operatore dimentica il microfono acceso e dà un risveglio poco galante ai concorrenti del Grande Fratello Vip.

Nella casa del Grande Fratello Vip, i concorrenti non sono gli unici a dover star attenti a non commettere gaffe. Un operatore ha erroneamente lasciato il microfono aperto, e nella casa di Cinecittà è riecheggiata una bestemmia.

Grande Fratello Vip, che gaffe: l’operatore dimentica il microfono acceso e…

La settima edizione del Grande Fratello Vip è ufficialmente iniziata e il cast della nuova stagione ha fatto il suo ingresso nella casa di Cinecittà. Mancano ancora diversi Vipponi all’appello e il loro arrivo è previsto nelle prossime puntate, in perfetta sincronia con le prime alleanze e le prime scaramucce all’interno della casa. Luca Salatino si è reso protagonista della prima discussione, ferito dal commento poco elegante di Cristina Quaranta, ma per l’ex tronista di Uomini e Donne il momento di tensione sembra essere passato.

Antonino Spinalbese ha mostrato interesse per Ginevra Lamborghini ma è stato fermato immediatamente dalla cantante, che ha ammesso di avere un corteggiatore fuori dal Gf Vip e di essere presa da questa conoscenza. Mentre in molti scommettono che Ginevra finirà tra le braccia dell’ex di Belen Rodriguez, i Vipponi concludono il loro primo giorno e si svegliano con lentezza, pronti a trascorrere ore piacevoli insieme. Peccato che il risveglio di alcuni gieffini sia stato decisamente brusco dal momento che, commettendo una gaffe, un operatore non ha spento il suo microfono e ha anche lanciato una sonora bestemmia, che ha immediatamente allertato tutti.

“Ha il microfono aperto! A bestemmie ci avete svegliato”.

Questo il commento di una delle gieffine che, rimasta a letto già lungo rispetto agli altri, ha assistito alla scena. Non è la prima volta che un operatore commette un simile scivolone ma, essendo questo un argomento caldo nella casa del Gf Vip, chissà se verranno presi provvedimenti.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.