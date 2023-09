Grande Fratello Vip, Pamela Prati esce ufficialmente allo scoperto con il nuovo (e giovanissimo) fidanzato!

Gossip TV

Con un post sui social, l'ex gieffina del GFVip Pamela Prati ha ufficializzato la sua relazione con il 19enne Simone. Ecco i dettagli della notizia!

L'ex gieffina del Grande Fratello Vip, la diva per eccellenza Pamela Prati, ha ufficializzato la sua relazione con il nuovo e giovanissimo fidanzato. In attesa di vederla debuttare a Tale e Quale Show, il varietà di Rai1 condotto da Carlo Conti, l'ex vippona ha deciso di compiere questo pubblico passo e mostrare al popolo del web la sua nuova fiamma.

GFVip, Pamela Prati e Simone Ferrante escono allo scoperto!

Il giovane fidanzato si chiama Simone Ferrante, ha 19 anni ed è un modello. Nonostante tra lui e l'ex vippona vi sia una differenza d'età di oltre 45 anni, la coppia sembra affiatata e innamorata, come si vede dai primi scatti pubblicati dal settimanale Chi:

"Tra un abbraccio e una risata c'è spazio anche per un bacio strappato al volo, mentre camminano tra la scalinata di Piazza di Spagna e la fontana del Bernini, subito dopo aver cenato in un noto locale del centro"

Nonostante soltanto ora Pamela Prati abbia ufficializzato la relazione con il giovane modello, qualche mese fa aveva pubblicato delle foto in cui si vedeva in compagnia di qualcuno, ma il web aveva preso d'assalto gli scatti, accusando l'ex gieffina di voler replicare la questione Mark Caltagirone. Invece, a distanza di settimane, Prati e Ferrante sono usciti allo scoperto, come si evince dal post pubblicato dalla vippona, dedicato al fidanzato. Oltre alle foto che li ritraggono insieme, Pamela Prati gli ha dedicato le parole di una canzone in spagnolo, la cui traduzione suona all'incirca così:

"Il mio destino è amarti sempre e che tu sia sempre presente. Il mio destino è che i tuoi baci vivano sempre nel mio corpo, è il mio destino, amarti così. Perché questa è stata la nostra fortuna, è il mio destino. Mi fai impazzire."

