Grande Fratello Vip, Oriana Marzoli spiazza su Daniele Dal Moro: ''Non mi piace in quel modo''

Gossip TV

Oriana Marzoli offesa dalla gelosia immotivata di Daniele Dal Moro. Ecco cosa ha deciso di fare con il concorrente del Grande Fratello Vip.

Oriana Marzoli ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip come un uragano, attirando l’attenzione del popolo maschile di Cinecittà. Daniele Dal Moro si è mostrato immediatamente preso dalla bella venezuelana, la quale invece ha fatto un passo indietro vedendolo immotivatamente geloso di Antonino Spinalbese. Ecco cosa ha raccontato Oriana poco prima della puntata su Canale 5.

Grande Fratello Vip, Oriana si allontana da Daniele

Alfonso Signorini ha fatto centro con i nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip, perfetti per creare dinamiche spumeggianti e focose nella casa di Cinecittà. Oriana Marzoli ha spiccato tra tutti per la sua intraprendenza, la sua fortissima sensualità e la volontà di divertirsi, essendo perfettamente a proprio agio nelle dinamiche televisive. Oriana ha attirato l’attenzione del popolo maschile del Gf Vip, in particolare di Daniele Dal Moro che si è avvicinato immediatamente alla venezuelana, forse sperando di poter far nascere qualcosa in più che semplice attrazione.

Oriana, sebbene felice per il rapporto con Daniele, non si è privata della compagnia di altri gieffini, soprattutto di quella di Antonino Spinalbese che sembra essere stato folgorato dalla sua presenza. Così, Dal Moro ha preso le distanze, parlando di triangoli e mostrandosi decisamente molto geloso della Marzoli, che non ha reagito bene alle parole dell’ex tronista di Uomini e Donne.

“Mi dà fastidio che tutti mi spingano verso Daniele, anche al gioco della bottiglia… Mi stressa un po’, se tu mi spingi verso un ragazzo mi fa l’effetto contrario. Non mi piace in quel modo, esteticamente è ovvio che è bello, però è ancora troppo presto e lui già mi ha detto di volersi allontanare per Antonino. Io non ho nulla con Antonino, a me piace giocare, poi se mi fidanzo è un’altra cosa”.

Oriana si è sfogata con Alberto De Pisis, con il quale sta nascendo una bellissima amicizia al Gf Vip, ammettendo di non voler modificare il proprio carattere per compiacere Daniele, del quale al momento non è neppure innamorata. Nel frattempo, Oriana è finita nel mirino di Attilio Romita, che potrebbe essere squalificato per lo scivolone orrendo sulla concorrente.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.