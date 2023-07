Grande Fratello Vip, Oriana Marzoli si difende dalle accuse: "Non sto insieme a Daniele Dal Moro per interessi economici"

Gossip TV

Oriana Marzoli al centro delle polemiche per i continui tira e molla con Daniele Dal Moro dopo il Gf Vip.

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro continuano a stare al centro dell'attenzione mediatica per la loro tormentata storia d'amore. A chiarire una volta per tutte la situazione è stata la finalista della settima edizione del Grande Fratello Vip che, in un'intervista rilasciata sul suo canale spagnolo Mtmad, ha replicato a tutti coloro che hanno accusato la coppia di stare insieme solo per visibilità.

Oriele sotto accusa: la reazione di Oriana Marzoli

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono tornati insieme solo interessi economici! Questa è solo una delle accuse mosse da alcuni utenti alla coppia nata nella Casa del Grande Fratello Vip e che ha provocato la reazione dell'influencer venezuelana. In un'intervista rilasciata sul suo canale spagnolo Mtmad, Oriana ha dichiarato:

Io so che la gente non mi capirà o dirà: “Ah, che casualità che Oriana Marzoli è tornata con il fidanzato giusto ora che ha la pubblicità di Carpisa!”. Ovviamente molto più la gente italiana perché sono quelli che ci hanno seguito di più nel reality ma anche in Spagna mi hanno visto in tantissimi. Ragazzi, faccio una breve spiegazione. Io non decido il giorno in cui mettere o pubblicare il post, soprattutto quando è una pubblicità. Se devo pubblicare una foto per mostrare il mio look non succede nulla, lo faccio quando voglio ma se è una pubblicità lo decide l’azienda. Quindi è stata una casualità che era giusto giusto quel giorno in cui sono tornata con lui, non l’ho deciso io. Ci sono state tante persone che hanno detto: “Quando ha fatto l’evento di Mia Bag non stava con lui”. Io non faccio le cose in funzione della ripercussione della coppia. Io faccio le cose in funzione a ciò che senso.

Io non sono una persona che sta con un’altra per interesse economico, non lo sono mai stata. Io sono una scema impulsiva. Riconosco di essere impulsiva e spero di migliorare, ma al massimo tolgo il follow perché mi arrabbio però lascio molte cose nella sfera privata. Non mi piace entrare tanto nei dettagli quindi… niente era semplicemente per dire che questo che dite mi da molto fastidio. Nessuno mi dice se devo lasciarlo, se devo tornare con lui, né manager, né amici, né famiglia, nessuno si mette in mezzo alle mie decisioni. Nelle mie decisioni sentimentali non interviene nessuno perché io sono una persona decisa.

La Marzoli ha poi continuato ammettendo di essere veramente innamorata di Daniele:

Chi mi conosce sa qual è la verità, la verità è che sono innamorata di questo ragazzo. Entrambi abbiamo un carattere molto forte, entrambi, questo è certo. Poi è vero che io reagisco togliendo il follow, lui reagisce non parlando è vero però ognuno di noi dovrà migliorarle queste cose. Però sono cose che si vanno capendo con il tempo, alla fine è ancora presto. E’ vero che ci siamo conosciuti nel reality però come coppia reale è fuori e noi siamo una coppia da quando è finito il reality, 3 o 4 Aprile fino ad ora. Quindi a poco a poco cambiamo e ci miglioriamo. Siamo coscienti dell’amore che ognuno di noi prova per l’altro però siamo molto orgogliosi ma speriamo che questo si possa migliorare con il tempo. Per me la cosa importante è che funziona. Litighiamo molto, possiamo cambiare, maturare, possiamo farlo insieme per migliorare la situazione.

