Grande Fratello Vip, Oriana Marzoli sceglie Antonino Spinalbese: Daniele Dal Moro una furia dopo la puntata

Daniele Dal Moro critica pesantemente Oriana Marzoli, accusandola di averlo coinvolto in un triangolo con Antonino Spinalbese nella casa del Grande Fratello Vip.

Oriana Marzoli ha portato non poca confusione nella casa del Grande Fratello Vip, creando dinamiche frizzanti e interessanti, attraendo gli uomini di Cinecittà, in particolare Daniele Dal Moro e Antonino Spinalbese. Messa alle strette, la venezuelana ha scelto di continuare a conoscere meglio l’ex di Belen Rodriguez, e Daniele non l’ha presa affatto bene.

Grande Fratello Vip, Oriana e Daniele: scontro dopo la puntata

Alfonso Signorini ha fatto centro, introducendo nella casa del Grande Fratello Vip la presenza di Oriana Marzoli, avvenente venezuelana decisamente inserita nel contesto dei reality show e poco incline a seguire le regole del gruppo, creando tensioni e gelosie e, di conseguenza, nuove dinamiche. Oriana ha mostrato un iniziale interesse per Daniele Dal Moro, ma si è tirata indietro quando ha notato la gelosia del gieffino nei suoi confronti. Marzoli, infatti, si è avvicinata ad Antonino Spinalbese e ha trovato un interesse ricambiato nell’affascinante hair-stylist con il quale è scappato anche un bacio.

Mentre Giaele De Donà, gelosa di Antonino e Oriana, spara a zero sulla venezuelana e la smaschera, nel corso dell’ultima puntata del Gf Vip, i protagonisti di questo triangolo si sono affrontati, messi alle strette dalle domande di Signorini. Non potendo più evitare di palesare le proprie intenzioni, Marzoli ha annunciato di voler continuare la sua conoscenza con Antonino, provocando l’amare delusione di Daniele.

“Io non ti parlerò più! Per me questo teatrino fra me te e Antonino era quello che volevi, te lo dico seriamente. Ti ho chiesto espressamente di lasciarmi fuori da queste dinamiche […] Secondo me non sei onesta, io non vedo neanche onestà in te. A me che tu sia una bella ragazza conta il 3%, ma tu sei convinta di altro - riporta Biccy - Anche delle scuse non me ne frega niente, il danno è fatto, le scuse le porta via il vento […] Tu penserai anche di essere una ragazza furba, ma sei una furba in mezzo ai furbi qua”.

Daniele è esploso contro Oriana dopo la diretta del Gf Vip su Canale 5 e i toni si sono scaldati. L’ex tronista di Uomini e Donne ha dichiarato di essere furioso perché la venezuelana lo avrebbe usato di proposito per creare dinamiche, che lui aveva chiesto di tenere lontane più volte. Lo sfogo di Dal Moro è continuato quando il gieffino ha accusato Oriana di aver scelto Antonino perché è una scelta di comodo, perfetta per acquistare ancora più followers, dato il legame del concorrente con Belen Rodriguez, sulla quale ha svelato un retroscena.

