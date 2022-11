Grande Fratello Vip, Oriana Marzoli manda a quel paese Sonia Bruganelli: ''Ma vaf****ulo, non ci sto''

Gossip TV

Oriana Marzoli e Sonia Bruganelli si scontrano brutalmente nel corso della puntata del Grande Fratello Vip, poi la venezuelana manda l’opinionista a quel paese.

Nella casa del Grande Fratello Vip si consuma il dramma tra Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese. La venezuelana viene attaccata senza pietà da Sonia Bruganelli, ma non può rimanere in silenzio davanti alle parole dell’opinionista che manda a quel paese dopo la fine della puntata su Canale 5.

Grande Fratello Vip, Oriana contro Sonia: sono scintille!

Oriana Marzoli è senza dubbio il primo motore immobile di dinamiche all’interno della casa del Grande Fratello Vip, e Alfonso Signorini ha pescato la carta vincente inserendola nel contesto di Cinecittà con un bagaglio di esperienza nei reality show da far impressione ai più appassionati di televisione. Oriana ha stretto un flirt con Antonino Spinalbese, consumando con lui un rapporto intimo sotto le coperte, per poi venire malamente scaricata a causa di una frase infelice su figli e animali domestici che ha molto toccato lo spizzichino.

Come se non bastasse, Antonino è tornato a parlare di Ginevra Lamborghini, miracolosamente rendendosi conto di esserne ancora invaghito nonostante l’abbia frequentata per meno di due settimane. In puntata, Oriana si è mostrata molto delusa e amareggiata per ciò che è successo con l’ex di Belen Rodriguez ed è stata spalleggiata da Giulia Salemi, che si è scagliata contro Sonia Bruganelli per difenderla. L’opinionista, infatti, non crede minimamente al fatto che Marzoli sia così distrutta per amore e ha dichiarato:

“Io sto vivendo un imbarazzo empatico enorme. Perché sinceramente preferivo Oriana quando faceva la donna tutta d’un pezzo. Adesso vederla che elemosina amore mi fa davvero sentire male. Perché non è credibile. Io lo capisco che possa essere delusa - riporta Biccy - Credo che lei abbia il problema di aver fatto una brutta figura. Non penso proprio si sia innamorata. Ogni volta che vede una telecamere piange. Sembra che gli stai elemosinando dei sentimenti”.

Oriana si è infuriata, accusando Sonia di non aver alcuna empatia per le altre donne e annunciando di non volerla più ascoltare sparare sentenze. Mentre anche Orietta Berti, seppur sdrammatizzando, ha suggerito che Marzoli stia recitando per le telecamere, subito dopo la puntata del Gf Vip la gieffina è esplosa contro Bruganelli mandandola allegramente a quel paese. Insomma, sembra che la querelle non si sia esaurita con lo scontro in puntata.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.