Grande Fratello Vip: Oriana Marzoli ed Edoardo Tavassi a confronto sulla finale, ecco cosa hanno rivelato i due gieffini

Tutte le emozioni di Oriana Marzoli ed Edoardo Tavassi prima della finalissima del Grande Fratello Vip.

Oriana Marzoli è una delle protagoniste più amate e discusse della settima edizione del Grande Fratello Vip. A pochi giorni dalla finale, la bella influencer venezuelana si è lasciata andare a uno sfogo in cui ha rivelato di voler lasciare per ultima la Casa di Cinecittà in cui ha vissuto per tanti mesi.

Il desiderio di Oriana Marzoli al Gf Vip

Manca sempre meno alla finalissima del Grande Fratello Vip, che andrà in onda lunedì 3 aprile 2023 in prima serata su Canale 5. Tra i finalisti anche Oriana Marzoli che, parlando con il suo amico Edoardo Tavassi, non ha nascosto il suo grande desiderio di essere l’ultima persona ad abbandonare la famosa Casa di Cinecittà:

Sarò anche ripetitiva, ma io voglio spengere la luce. Perché non lo facciamo tutti? Io scommetto che lo farai tu o un'altra persona ma non lo so. Io però voglio arrivare a quel momento. Immaginati noi due a spegnere le luci [...] C'è anche il televoto flash. È una cosa del momento...Io comunque scommetto te! È diverso, sei l’ultimo a chiudere la nostra Casa...

Tavassi, al contrario della Marzoli, ha rivelato di sentirsi felice e soddisfatto anche solo di essere giunto fino all’ultima puntata del Gf Vip:

Fidati di me, è difficile che mi sbaglio. Io vedo te al 100%. Il mio obiettivo era quello di arrivare alla finale. È un momento magico però io sono contento anche così. Ovvio che mi piacerebbe vincere, ma sto con i piedi per terra. Lo so che non succederà. Io sono molto razionale. In finale tutti sono uguali tranne quello che vince...io volevo vivere la finale da finalista.

