Grande Fratello Vip, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sempre più vicini ma qualcuno non crede alla venezuelana

Elenoire Ferruzzi e Wilma Goich non sono affatto felici per la nascente coppia del Grande Fratello Vip.

Dopo aver collezionato un sonoro due di picche da parte di Antonino Spinalbese, Oriana Marzoli si è riavvicinata a Daniele Dal Moro per il quale aveva inizialmente dimostrato un certo interesse. Secondo Wilma Goich ed Elenoire Ferruzzi, tuttavia, la venezuelana non sarebbe sincera e questa coppia potrebbe rischiare di far soffrire il concorrente del Grande Fratello Vip.

Grande Fratello Vip, Oriana e Daniele non convincono

L’ingresso di Oriana Marzoli nella casa del Grande Fratello Vip ha portato ad un iniziale scompiglio, quando alcuni dei gieffini più avvenenti della settima edizione hanno iniziato a corteggiare la venezuelana senza nascondere il proprio interesse. Dopo essersi avvicinata a Daniele Dal Moro e aver parlato di serio interesse per il bel veneto, Oriana è finita a letto con Antonino Spinalbese e sperava di costruire con lui una relazione significativa, mentre è stata scaricata senza troppe cerimonie a distanza di pochissimi giorni.

Marzoli è ancora furiosa con Antonino e ha minacciato di rivelare le sue confidenze su Belen Rodriguez, costringendo Alfonso Signorini ad una rapida censura in diretta nel corso dell’ultima puntata. Nel frattempo, dopo aver stretto amicizia con alcune delle donne della casa del Gf Vip e aver chiuso l’iniziale intesa con Antonella Fiordelisi, Oriana si è riavvicinata a Daniele il quale si è mostrato insolitamente contento per il rinnovato interesse della venezuelana, sebbene sia anche timoroso visti i loro precedenti. Questo flirt, tuttavia, non fa piacere a Wilma Goich ed Elenoire Ferruzzi, le due donne che hanno completamente perso la testa per Daniele.

La cantante, in confessionale, ha fatto una sparata malevola su Daniele e Oriana, dicendosi sarcasticamente felice per lui. Elenoire, invece, ha risposto a qualche domanda dei più curiosi su Instagram, affermando di vedere Dal Moro già preso da Oriana, perché non ha mai nascosto di provare attrazione per lei, mentre è certa che la gieffina si sia lanciata sul veneto solamente perché è chiaro che Spinalbese non la voglia in alcun modo. Cosa ne pensate?

